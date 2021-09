Windows 11 n’inclura pas la prise en charge des applications Android à son lancement

Microsoft a annoncé hier que Windows 11 arrivera le 5 octobre, et qu’il sera disponible en tant que mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 éligibles. Les nouveaux PC seront les premiers à bénéficier de cette mise à niveau, suivie par les appareils existants dans les semaines et les mois à venir.

Autrement dit, il semble que la fonctionnalité n’est pas encore tout à fait prête pour le prime time, de sorte que la société va continuer à travailler sur elle et à la présenter aux utilisateurs plus tard.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre démarche visant à intégrer les applications Android à Windows 11 et au Microsoft Store grâce à notre collaboration avec Amazon et Intel ; cela commencera par un aperçu pour les membres Windows Insider au cours des prochains mois », déclare Aaron Woodman, directeur général du marketing Windows chez Microsoft.