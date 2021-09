Google reporte le retour au bureau au moins jusqu’au 10 janvier 2022

by

Google a une nouvelle fois reporté sa décision de faire revenir ses employés au bureau et a annoncé qu’ils pourraient continuer à travailler à distance jusqu’en 2022. Cette décision s’inscrit dans la lignée de celles déjà prises par d’autres entreprises technologiques populaires comme Facebook et Amazon.

Selon l’article de CNN, les employés de Google du monde entier ne seront pas vraiment tenus de retourner à leurs bureaux avant au moins le 10 janvier 2022. C’est ce qu’a déclaré Sundar Pichai, PDG de Google, dans une note adressée aux employés le 31 août 2021.

Selon un porte-parole, cette politique s’applique à Google et non à sa propre société mère, Alphabet. Il a été noté qu’au-delà du 10 janvier 2022, l’entreprise permettra aux pays et aux sites de déterminer quand mettre fin au télétravail volontaire de l’entreprise, en fonction des conditions locales. Cela varie également beaucoup d’un bureau à l’autre de l’entreprise.

Il a également ajouté que les employés seront prévenus 30 jours à l’avance avant d’être obligés de revenir au bureau. Cette décision marque la deuxième fois au cours des derniers mois que Google a décidé de retarder un retour complet au bureau. Travailler à domicile une fois que l’option de travailler au bureau se présente pourrait signifier que les employés de Google devraient subir une baisse de salaire de 25 %.

La société l’avait précédemment repoussée de septembre à octobre et cela illustre à quel point la réouverture reste une cible mouvante alors que le nouveau variant delta de la COVID-19 commence à se répandre. Delta a été à l’origine d’une recrudescence des cas dans le monde entier et a entraîné une « percée » chez les personnes vaccinées. Les grandes entreprises technologiques qui ont pris l’initiative de renvoyer leurs employés chez eux au début de la pandémie sont actuellement plus prudentes lorsqu’il s’agit de les faire revenir.

Les employés se voient proposer des options d’aménagement du travail

Amazon et Facebook ont tous deux annoncé quelque temps auparavant, en août 2021, qu’ils n’exigeraient plus le retour des employés avant janvier 2022. Lyft, de son côté, a fixé sa date de retour au 2 février 2022. Parmi les autres entreprises technologiques, citons Apple, Microsoft et même Uber, qui s’en tiennent actuellement à leur projet de réouverture en octobre 2021.

Google a déjà modifié sa politique à plusieurs reprises. Au départ, l’entreprise exigeait de ses employés qu’ils puissent revenir au moins 3 jours par semaine dans les locaux qu’ils occupaient avant la pandémie, ce qui leur permettait ensuite de réaliser du télétravail permanent ou de décider de changer de lieu de travail. Pendant la pandémie, Google a pu économiser un milliard de dollars, et l’entreprise envisage désormais une configuration de travail hybride.

Il a été noté qu’environ 10 000 employés auraient demandé à changer de lieu de travail à partir du 2 juillet 2021. Dans une déclaration, Google a indiqué que 45 % d’entre eux souhaitaient rester en permanence à distance, tandis que 55 % voulaient changer de bureau. L’entreprise aurait approuvé 85 % de ces demandes de ses employés.