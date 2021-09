Jabra renouvelle sa gamme d’écouteurs sans fil avec trois nouveaux modèles Elite

Jabra a annoncé aujourd’hui trois nouveaux produits pour rafraîchir sa gamme d’écouteurs sans fil. Elle a lancé les Elite 7 Pro, Elite 7 Active et Elite 3. Les nouveaux écouteurs sont dotés d’un design plus confortable et d’une meilleure qualité audio, et s’appuient sur « six générations d’apprentissage » sur le marché de l’écouteur sans fil.

Le Jabra Elite 7 Pro comprend la nouvelle technologie Jabra MultiSensor Voice qui offre « les meilleures performances d’appel de sa catégorie ». Les écouteurs Elite 7 Pro sont 16 % plus minces que les populaires écouteurs Jabra Elite 75t, et ils offriront une annulation active du bruit (ANC) réglable, et 9 heures d’autonomie avec l’ANC activé, avec 35 heures supplémentaires fournies avec l’étui.

La charge rapide sera également disponible, et vous pourrez obtenir 1,2 heure d’énergie en seulement 5 minutes de charge. Les écouteurs seront également compatibles avec les assistants connectés tels que Siri, Google Assistant et Alexa.

Le Jabra Elite 7 Active est livré avec la nouvelle technologie de revêtement Jabra ShakeGrip qui permet de maintenir les écouteurs dans votre oreille, même si vous transpirez beaucoup. Ils sont spécialement conçus pour ceux qui ont un mode de vie actif et pratiquent régulièrement des activités sportives. Ils possèdent quatre microphones intégrés pour une qualité d’appel plus claire et deux supplémentaires pour la personnalisation. Ils disposent également d’un système ANC réglable.

Enfin, ils disposent d’une maille de microphone pour éliminer le vent des appels.

Jabra Elite 3

Les Jabra Elite 3 offrent une qualité sonore riche et des appels clairs. Ils sont dotés d’un haut-parleur de 6 mm, de quatre microphones et d’un égaliseur de musique « leader de sa catégorie ». Les Elite 3 ont une autonomie de 7 heures, et 28 heures supplémentaires sont fournies avec l’étui. Ils prennent également en charge le streaming audio Qualcomm aptX HD, et les écouteurs offrent une isolation du bruit avec une sensibilisation HearThrough pour entendre l’environnement d’une simple pression. Ils seront disponibles dans les coloris gris foncé, marine, lilas et beige clair.

Les Jabra Elite 3 seront disponibles à l’achat à partir du 1er septembre, tandis que les Elite 7 Pro et Elite 7 Active seront disponibles le 1er octobre. Tous les produits seront disponibles chez certains revendeurs : les Elite 7 Pro coûteront 199,99 euros, les Elite 7 Active 179,99 euros et les Elite 3 à 79,99 euros.

L’une des façons dont Jabra s’est démarqué de ses concurrents beaucoup plus importants comme Apple, Samsung et Sony est l’inclusion d’un support Bluetooth multipoint, qui permet aux écouteurs de la société de se connecter à deux appareils simultanément. C’est une commodité qui peut être très difficile à trouver dans d’autres écouteurs entièrement sans fil.