Une fuite du manuel révèle les spécifications du futur Galaxy S21 FE

Nous avons entendu beaucoup de rumeurs et avons vu à peu près tous les angles du futur smartphone Galaxy S21 FE de Samsung. Aujourd’hui, nous voyons le manuel d’utilisation qui confirme plusieurs spécifications et même le design du futur smartphone.

Si nous avons entendu dire que le Galaxy S21 FE serait disponible au cours du dernier trimestre de l’année, de nouveaux rapports affirment que le smartphone pourrait être retardé de quelques mois. La raison de ce retard est due à la pénurie de puces qui sabote l’ensemble de l’industrie technologique et bien d’autres industries qui ont besoin de puces, de transistors, et plus encore.

SamMobile a réussi à mettre la main sur le manuel d’utilisation du Galaxy S21 FE, qui révèle que le smartphone sera certifié IP68 pour l’eau et la poussière (jusqu’à 1,5 mètre et jusqu’à 30 minutes), qu’il sera doté d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, d’un écran à haute fréquence de rafraîchissement et d’un design analogue à celui de la série phare Galaxy S21 — bien que le châssis métallique soit absent.

Les manuels d’utilisation ne contiennent généralement pas les spécifications de l’appareil, mais nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Le Galaxy S21 FE logera également trois caméras à l’arrière, dont la caméra principale, un capteur ultra-large, et probablement un téléobjectif. La caméra frontale sera placée dans une découpe en forme de trou dans l’écran. Justement, le smartphone aura un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans les précédentes fuites, nous avons également découvert que l’appareil va probablement se vanter du processeur Snapdragon 888 en Amérique du Nord et de la puce Exynos 2100 à l’international.

Pas de port micro SD et de prise casque

Il aura probablement des options de 6 ou 8 Go de mémoire vive (RAM) et un stockage interne de 128 ou 256 Go, sans emplacement d’extension micro SD. C’est une triste nouvelle pour la cible démographique de ce modèle, car le Galaxy S20 FE était populaire parmi les amateurs d’Android qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Il semble que le smartphone sera dépourvu d’une autre fonctionnalité chère aux fans d’Android : la prise casque. Ce n’est pas surprenant, car le prédécesseur du Galaxy S21 FE n’en avait pas non plus. La batterie est censée avoir une capacité de 4 500 mAh, et elle prendra en charge la charge rapide de 25 W.

Le Galaxy S21 FE sera disponible dans au moins quatre options de couleur : Noir, Vert, Violet, et Blanc. On ne sait pas encore quand l’appareil sera lancé officiellement. Samsung devrait le mettre sur le marché pour les fêtes de fin d’année…