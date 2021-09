Bose annonce le casque QuietComfort 45 avec l’USB-C et une meilleure qualité sonore

Après avoir fait surface pour la première fois en juillet dans un dossier de la FCC et à nouveau plus tôt ce mois-ci, Bose présente aujourd’hui la nouvelle génération de son casque haut de gamme.

La précédente génération de Bose QuietComfort 35 II est sortie il y a près de quatre ans, et il était grand temps qu’elle soit mise à niveau. Le nouveau Bose QuietComfort 45 améliore la précédente génération dans à peu près tous les domaines. Ils offrent une prometteuse autonomie de 24 heures, une recharge USB-C, de meilleurs microphones et diverses améliorations de la qualité sonore.

« Les écouteurs QuietComfort sont légendaires pour une raison », a déclaré Mehul Trivedi, directeur de catégorie wearable audio pour Bose, dans le communiqué de presse. « Ce qui a commencé comme un produit pour voyager est devenu un produit qui rend chaque jour meilleur et plus facile pour des millions de personnes dans le monde entier. Nos clients nous disent depuis des années que c’est l’équilibre des avantages qui rend le QuietComfort si différent et indispensable. Ils ont toujours été un excellent exemple d’excellence là où cela compte le plus. Et les QC45 ne font pas exception à la règle ».

Le design physique reste assez analogue à la précédente génération, et il dispose de commandes physiques pour l’alimentation et la musique. Bose affirme avoir affiné le design de manière subtile.

On retrouve également le Bluetooth 5.1 avec une connexion multipoint, et la prise casque de 3,5 mm est également toujours là. Selon Bose, une charge complète nécessitera 2,5 heures, et une recharge rapide de 15 minutes permettra de tenir jusqu’à 3 heures de lecture musicale.

Un prix de 350 euros

Le Bose QC 45 est doté d’une fonction d’annulation du bruit, et il existe deux modes — Quiet et Aware. La fonction Quiet permet d’isoler les bruits environnants, tandis que la fonction Aware amplifie les bruits ambiants, afin que vous puissiez être conscient de votre environnement et de ce qui se passe autour de vous.

Le QC 45 dispose d’un égaliseur qui peut optimiser le volume pour des éléments tels que les basses. Cet égaliseur garantit que les basses, les aigus et autres restent constants à différents volumes, offrant ainsi une meilleure expérience sonore. Les niveaux sonores peuvent être réglés à votre convenance depuis l’application Bose Music disponible sur Android et iOS.

Le Bose QuietComfort 45 sera disponible en noir ou blanc nuage, avec une texture mate. Le casque de nouvelle génération sera vendu au prix de 349,95 €. Les précommandes devraient être expédiées le 3 septembre, qui est également la date exacte à laquelle le QC 45 sera disponible dans les boutiques.