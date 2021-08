OnePlus a un rival très intéressant des Galaxy Buds 2 en préparation

Malgré la sortie de non pas un, ni deux, mais trois différents AirPods rivaux au cours de l’année dernière, OnePlus travaillerait sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil vraisemblablement prévue pour la fin de l’année 2021.

La nouvelle émane de Max Jambor, qui a eu raison sur ce type de choses un certain nombre de fois par le passé, mais malheureusement, il fournit peu de détails sur cette nouvelle.

Il n’y a pas encore de nom, de date de lancement ou de prix pour le produit à venir, qui est décrit de manière très intrigante comme « une sorte d’édition Lite des OnePlus Buds Pro ». Si cela ressemble beaucoup aux actuels OnePlus Buds non Pro, vous devriez noter que l’annulation active du bruit devrait faire partie de cette nouvelle paire d’écouteurs, une première pour la société dans cette gamme de prix.

1+ is working on a new – lower priced – pair of headphones with ANC. Some sort of Lite edition of the Buds Pro

I really like the Buds Pro so I am curious what those cheaper ones have to offer

— Max Jambor (@MaxJmb) August 30, 2021