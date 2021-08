Chrome 94 ajoute de nouvelles technologies pour les jeux dans votre navigateur

La version bêta de Chrome 94 de Google est en passe d’être mise à jour, car elle apporterait une meilleure fonctionnalité pour les jeux sur navigateur pour que les utilisateurs puissent profiter d’une expérience plus rapide et plus facile. Cela permettrait à ceux qui se concentrent sur les jeux depuis un navigateur de bénéficier d’une plus grande autonomie, car la société modifie les codecs Web, l’API WebGPU, qui vient remplacer WebGL et peut même accéder à l’API Metal d’Apple, et d’autres aspects du navigateur Chromium.

Comme le décrit Google dans un article de blog, WebGPU est une nouvelle API graphique plus avancée pour le Web, capable d’accéder au matériel GPU, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances pour le rendu des interfaces dans les sites Web et les applications Web.

La principale différence entre WebGPU et les autres API d’accélération graphique pour le Web est que la nouvelle API est basée sur les technologies natives du périphérique, telles que Metal d’Apple, Direct3D de Microsoft ou la norme ouverte Vulkan. Cela devrait permettre aux développeurs Web de créer plus facilement des applications Web et des jeux aux graphismes plus intenses.

L’API WebGPU est le successeur des API graphiques WebGL et WebGL2 pour le Web. Elle offre des fonctionnalités modernes telles que le « GPU Compute », ainsi qu’un accès moins coûteux au matériel GPU et des performances meilleures et plus prévisibles. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux interfaces WebGL existantes, qui ont été conçues pour dessiner des images, mais qui ne pouvaient être adaptées à d’autres types de calculs qu’au prix d’un effort considérable.

Potentiellement, cela pourrait favoriser l’utilisation de plateformes de jeu basées sur le cloud et le navigateur, comme Google Stadia, Facebook Gaming, etc. L’entreprise faciliterait l’exécution des jeux depuis le navigateur dans Chrome 94, et éviterait tout décalage ou retard dû aux capacités de l’application ou du logiciel.

Quand la version bêta de Chrome 94 sortira-t-elle ?

Toutefois, comme le note The Verge, il faudra probablement un certain temps avant que les développeurs adoptent la nouvelle API WebGPU dans leurs projets Web, car elle est encore considérée comme une fonctionnalité expérimentale. Selon Google, WebGPU ne devrait pas être activé par défaut pour tous les utilisateurs de Chrome avant début 2022. La version finale de Chrome 94 devrait activer WebCodecs pour tout le monde, qui est une autre API conçue pour améliorer l’encodage et le décodage des vidéos en continu.

La version bêta de Chrome 94 a déjà été publiée, mais elle reste en phase de test et de développement, car elle nécessite de nombreux ajustements avant la publication de la version finale. Pour la version publique, Google n’a toujours pas de date de sortie officielle disponible.