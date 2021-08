Samsung lance ses Galaxy Buds 2 avec annulation du bruit à 150 euros

Le prix du Galaxy Buds 2 est de 149,99 euros en France. Vous pouvez précommander ces écouteurs dès maintenant et ils seront expédiés à partir du 27 août. Les Galaxy Buds 2 seront quant à eux disponibles en Blanc, Graphite, Olive et Lavande.

En ce qui concerne la batterie, vous disposez d’une batterie d’une capacité de 61 mAh sur chaque écouteur et le boîtier a une capacité de 472 mAh. Samsung promet jusqu’à 5 heures de lecture avec ANC activé et 15 heures supplémentaires avec l’étui de charge. Vous obtenez 60 minutes de lecture avec 5 minutes de charge. L’étui prend également en charge la recharge sans fil Qi.