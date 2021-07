Les OnePlus Buds Pro sont annoncés, et disponible le 25 août pour 149 €

Parallèlement au OnePlus Nord 2 5G, OnePlus a également lancé aujourd’hui ses tout nouveaux écouteurs entièrement sans fil — les OnePlus Buds Pro. Notamment, il s’agit des tout premiers écouteurs entièrement sans fil de la société à offrir un support ANC. Voici les spécifications, le prix et la disponibilité des OnePlus Buds Pro.

Les écouteurs OnePlus Buds Pro sont équipés de pilotes dynamiques de 11 mm et sont réglés pour la reproduction des basses et Dolby Atmos. La société a ajouté ce qu’elle appelle OnePlus Audio ID pour effectuer un test d’écoute et générer un profil auditif personnalisé qui correspond à vos préférences.

Pour la connectivité, les écouteurs utilisent le Bluetooth 5.2 et offrent une portée de 10 mètres. OnePlus a utilisé trois microphones pour les appels et les écouteurs filtrent le bruit. Si vous avez un smartphone OnePlus, vous bénéficiez également d’une faible latence de 94 ms avec le mode Pro Gaming. Les écouteurs offrent une résistance à l’eau et à la sueur IP55 et l’étui de charge offre une résistance à l’eau IPX4.

Pour ce qui est de l’ANC, OnePlus a utilisé le Smart Adaptive ANC (ANC hybride) avec trois modes de détection de scène : le mode Extreme qui offre jusqu’à 40 dB d’annulation du bruit, le mode Faint avec 25 dB d’annulation du bruit et un mode Smart pour ajuster automatiquement le niveau d’ANC. Vous pouvez ensuite pincer et maintenir la tige pour activer l’ANC. Il existe également un mode transparence pour laisser passer le bruit ambiant.

L’une des nouvelles fonctionnalités des OnePlus Buds Pro est le Zen Mode Air. Il s’agit essentiellement d’un reconditionnement des tonalités de bruit blanc du Zen Mode 2,0, proposé dans l’application compagnon HeyMelody. L’activation du Zen Mode Air permet d’activer l’ANC et de diffuser des sons de bruit blanc pour vous aider à vous concentrer.

Une charge très rapide

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 40 mAh sur chaque écouteur est censée offrir jusqu’à 5 heures de lecture avec ANC et jusqu’à 7 heures sans ANC. L’étui de charge de 520 mAh offre jusqu’à 23 heures avec ANC et jusqu’à 31 heures sans ANC. Au total, vous obtenez 28 heures avec ANC et 38 heures sans ANC.

De plus, en chargeant les écouteurs pendant 10 minutes, vous obtenez jusqu’à 10 heures de lecture. Les OnePus Buds Pro prennent également en charge la recharge sans fil Qi, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre OnePlus 9 Pro pour recharger les écouteurs lors de vos déplacements.

Prix et disponibilité

Les OnePlus Buds Pro sont disponibles dans les variantes de couleur Noir mat et Blanc brillant. Les écouteurs sont vendus au prix de 149 euros en France. Ils seront d’abord disponibles en précommande sur oneplus.com du 18 août au 24 août à minuit. Ensuite, ils seront en vente libre sur oneplus.com et auprès des partenaires à partir du 25 août.

Les OnePlus Buds Pro sont en concurrence avec d’autres écouteurs entièrement sans fil ANC populaires, notamment les OPPO Enco X et Galaxy Buds Live.