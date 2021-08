L’Apple Watch reste la première montre connectée malgré une baisse de la part de marché

Comme dit plus Globalement, le secteur des smartwatches est en plein essor après une accalmie en 2020 imputée en grande partie à la pandémie. Les ventes augmentent à leur rythme le plus rapide depuis 2018, connaissant un bond de 47 % sur l’année pour atteindre 18,1 millions d’unités. Ce chiffre semble très positif.

« Les taux d’attachement des smartwatches aux smartphones n’ont cessé d’augmenter. L’écosystème d’Apple connaît un taux d’attachement plus élevé, car la marque continue d’intégrer des designs attrayants, des fonctions de santé et des services connexes. La base d’utilisateurs de l’Apple Watch a franchi la barre des 100 millions pour la première fois au cours du trimestre qui s’est terminé en juin, récupérant ainsi la grande part des utilisateurs dans le monde. Les États-Unis restent le marché clé de l’Apple Watch, contribuant à plus de la moitié de sa base d’utilisateurs, avec un taux d’attachement de près de 30 % », a déclaré Sujeong Lim, analyste principal.

Huawei reste la deuxième entreprise du classement avec une part de 9,3 %, en baisse par rapport aux 13,1 % en 2020, tandis que Samsung a augmenté sa part, passant de 6,8 % à 7,6 %. Plus remarquable, Garmin a fait son entrée dans le top 5 après une longue période grâce aux ventes les plus élevées jamais réalisées au cours du trimestre, sécurisant finalement une part de 5,8 %.