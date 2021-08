OPPO pourrait bientôt lancer une tablette haut de gamme sur le marché

De plus, la demande d’appareils mobiles à grand écran a été multipliée pendant les confinements menés par la pandémie de la COVID-19. Bien que d’ici à ce que ces tablettes sortent sur le marché, les restrictions concernant les déplacements s’assoupliront, ces entreprises auront toujours l’occasion de s’attaquer à la domination d’Apple et de Samsung sur le marché des tablettes.

Plus important encore, puisque la tablette devrait être l’un des rouages de l’écosystème de OPPO , elle offrira une connectivité transparente avec les autres produits de la marque comme les smartphones, les smartwatches, les casques, etc .

La prochaine tablette, selon elle, devrait ressembler à la MatePad Pro 12,6 de Huawei et aurait des bords fins tout autour, ce qui se traduirait par un rapport écran/châssis élevé. Et tandis que les spécifications et les détails sont attendus, la tablette pourrait loger la caméra frontale sous la découpe en forme de trou.

Maintenant, pour ne pas être laissé derrière, même OPPO travaillerait sur une nouvelle tablette et rivaliserait avec des acteurs comme Samsung et Apple qui dominent ce marché. Selon une fuite chinoise, Digital Chat Station , OPPO cherche à proposer une tablette dont le prix pourrait se situer dans la gamme moyenne ou haute .