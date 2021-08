La demande de PC restera forte en 2021, mais l’avenir s’annonce moins radieux

Les prévisions suggèrent que les dernières années de la période 2021-2025 verront une augmentation des dépenses de consommation dans des domaines tels que les voyages et les loisirs — catégories qui ont été les plus touchées par le confinement — au lieu de la technologie.

IDC prévoyait une estimation beaucoup plus faible de la demande de PC avant que la pandémie ne frappe. « En novembre 2019, nous avons publié notre dernière prévision prépandémique, qui s’étendait jusqu’en 2023. À ce moment-là, nous prévoyions un marché total de 367 millions d’unités en 2023. Aujourd’hui, nous prévoyons que plus d’un 500 millions d’unités d’appareils informatiques personnels seront expédiées cette année-là ».

Les PC ont joué un rôle énorme dans la vie des consommateurs pendant la pandémie. Ils ont permis de travailler, d’apprendre, de jouer et bien plus encore en toute sécurité au cours des 18 derniers mois. Même si les choses reviennent lentement à la normale, les dispositifs informatiques personnels devraient conserver un rôle central dans la vie personnelle de la plupart des consommateurs.

Au cours de la période de prévision 2021-2025, tous les appareils PC, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, devraient connaître une hausse de 3,2 %, tandis que les tablettes devraient diminuer de 1,5 %. Malgré les défis à court terme en matière de chaîne d’approvisionnement et de logistique, les ordinateurs portables resteront le principal moteur de la croissance des PC .

« Nous continuons de penser que les marchés des PC et des tablettes sont limités par l’offre et que la demande est toujours là », a déclaré Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Tracker d’IDC. « L’allongement des pénuries d’approvisionnement, combiné à des problèmes logistiques permanents, pose de gros défis à l’industrie ».