La série d’iPhone 13 pourrait être lancée le 14 septembre

Apple prévoirait de lancer la gamme de l’iPhone 13 le 14 septembre. C’est ce qui ressort d’un listing d’e-commerce repéré par ITHome et corroboré ensuite par le célèbre informateur Jon Prosser. Le rapport de Prosser révèle également la présomption de précommande et de disponibilité générale de l’iPhone 13.

Le listing d’e-commerce en question a été publié pour la première fois sur la plateforme de microblogging chinoise Weibo par l’utilisateur @PandaIsBald. D’après cette annonce, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 mini seront apparemment disponibles en précommande le 17 septembre. En outre, le listing révèle également que la date de précommande des AirPods 3 d’Apple sera le 30 septembre.

L’informateur Jon Prosser de Front Page Tech a corroboré la fuite et affirme que les dates de précommande et de lancement de la gamme iPhone 13 pourraient être respectivement le 17 et le 24 septembre. De plus, le rapport mentionne également que l’événement de lancement de l’iPhone 13 pourrait avoir lieu le 14 septembre, avec une disponibilité générale de l’iPhone 13 probablement fixée au 24 septembre.

S’il est bon de voir une corroboration du rapport initial, il est bon de prendre cette information avec des pincettes. Apple enverra apparemment des invitations à la presse le 7 septembre, soit une semaine avant l’événement. Nous n’aurons donc pas à attendre trop longtemps pour savoir si le 14 septembre est bien le jour où nous verrons les nouveaux iPhone.

Les iPhone de cette année devraient apporter des améliorations aux caméras, comme la prise en charge des vidéos ProRes et Portrait. Ils pourraient également être dotés d’un système Face ID amélioré qui fonctionnera mieux avec les masques et les lunettes embuées. Il n’est pas exclu non plus que l’iPhone 13 prenne en charge la recharge rapide à 25 W.