Les rendus du design de la Realme Pad révèlent un stylet intégré

La première tablette de Realme devrait être dévoilée dans les prochains mois, alors que la marque entre dans une autre catégorie de produits. Alors que l’on ne sait pas grand-chose officiellement, une nouvelle fuite nous donne une idée de ce à quoi elle pourrait ressembler.

Le mois dernier, Realme a annoncé qu’elle allait lancer sa première tablette et son premier ordinateur portable dans un proche avenir, élargissant ainsi son portefeuille de produits à de nouveaux segments qui sont en demande après la pandémie liée à la COVID-19. Connue comme la Realme Pad, non seulement elle prendra en charge la saisie au stylet, mais elle comprendra également un logement pour le stocker.

OnLeaks a partagé des rendus de CAO de la prochaine tablette Realme Pad avec 91mobiles, révélant quelques aspects de conception intéressants. La tablette viendra avec une finition bicolore avec des accents rouges, mais il pourrait y avoir d’autres options de couleur également. Il y a une seule caméra incrustée à l’arrière, ce qui pourrait être une indication que ce sera un appareil de milieu de gamme.

Il affirme que l’écran fera environ 10,4 pouces de large dans ce qui ressemble à un ratio d’aspect standard. La Realme Pad aura des bords plats ainsi que ce qui semble être une configuration de quatre haut-parleurs stéréo. En orientation paysage, le port de charge sera sur le côté droit et la caméra frontale sera au centre du bord supérieur.

Nous pouvons également voir un emplacement pour les cartes, ce qui signifie qu’au moins le stockage devrait être extensible, même si la connectivité cellulaire n’est pas disponible.

Des annonces prochainement

La caractéristique la plus intéressante sera la possibilité de stocker un stylet dans le châssis de la Realme Pad. On peut clairement voir un logement sur le même côté que le connecteur Type-C. Bien que cela facilite le transport d’un stylet, cela pourrait signifier moins d’espace pour les composants internes ou une batterie plus petite. De plus, avec la tablette qui devrait avoir une épaisseur de seulement 6,8 mm, le stylet inclus pourrait être assez mince, ce qui rendrait difficile son utilisation comme stylo sur un grand écran.

Il y a encore beaucoup d’inconnues sur la Realme Pad, comme ses spécifications, son positionnement, son prix et ses caractéristiques. Nous nous attendons à en apprendre davantage à son sujet dans les semaines à venir.