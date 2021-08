Face ID sur l’iPhone 13 pourrait fonctionner avec des masques et des lunettes embuées

Au moment où la reconnaissance faciale s’annonçait comme le système de sécurité biométrique de facto pour les smartphones, le monde a été frappé par une pandémie qui a obligé les gens à porter des masques la plupart du temps. Cela a déstabilisé de nombreux systèmes de reconnaissance faciale, y compris le système avancé Face ID d’Apple.

Plutôt que de réintégrer le capteur d’empreintes digitales Touch ID dans l’iPhone, Apple a appliqué des solutions de contournement tout en travaillant sur une solution plus permanente. Cette dernière pourrait arriver bientôt, peut-être même sur l’iPhone 13, et permettrait à Face ID de vous reconnaître même lorsque votre visage est en grande partie couvert par des masques et des lunettes embuées.

Comme la plupart des systèmes de reconnaissance faciale, Face ID a été conçu pour étudier et reconnaître le visage complet d’une personne, avec ou sans lunettes. Les masques perturbaient déjà ce système, et les lunettes embuées par ces masques ne faisaient qu’empirer les choses. L’une des solutions temporaires d’Apple a consisté à utiliser une Apple Watch pour déverrouiller un iPhone lorsque Face ID échouait, en s’appuyant sur un accessoire que tous les propriétaires d’iPhone ne possèdent pas forcément.

Bien sûr, la solution à long terme est de mettre à niveau Face ID pour qu’il soit capable de « voir à travers » ces masques et lunettes.

Jon Prosser révèle exactement cette solution testée parmi les employés d’Apple. Apple a apparemment demandé à ses employés d’enregistrer leur visage sans masque, puis de tester le nouveau système Face ID tout en portant des masques, afin de mieux affiner le logiciel pour ces scénarios.

Ce qui rend le test un peu plus intéressant, c’est le prototype de boîtier utilisé à cette fin. Comme Apple a besoin de beaucoup de données, elle a créé un étui spécial qui peut être utilisé sur l’iPhone 12 pour contourner le matériel Face ID intégré de ce smartphone. Il est intéressant de noter que le réseau de capteurs utilisé dans cet étui ressemble à ceux qui devraient être logés dans l’encoche plus fine de l’iPhone 13.

Selon McGuire Wood d’Appleosophy, ce prototype est le même que celui qui sera utilisé sur l’iPhone 13 plus tard dans l’année. Aucun matériel nouveau ou modifié n’est nécessaire, et une mise à jour logicielle pourrait être tout ce qu’il faut pour que Face ID fonctionne enfin à nouveau, peu importe ce que vous avez sur le visage. L’iPhone 13 devrait faire ses débuts la deuxième semaine de septembre, nous saurons donc bientôt si ce sera vraiment le cas.

Gonna come out of retirement briefly to say that it’s not modified hardware and it’s the same as the one in the iPhone 13 series

Software updates can push this new feature to users of it’s not ready by launch here soon 🤙 https://t.co/k01gy69wFs

— McGuire Wood 🪐 (@Jioriku) August 25, 2021