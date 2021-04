Comment déverrouiller votre iPhone sous iOS 14.5 avec votre Apple Watch ?

Vous pouvez maintenant mettre votre Apple Watch et saisir le code d’accès de l’écran de verrouillage de la montre avec le paramètre ci-dessus activé. Une fois que la montre est déverrouillée et se trouve à quelques mètres de votre iPhone, faites glisser l’écran de verrouillage de votre smartphone vers le haut comme vous le feriez normalement avec Face ID.

Pour fonctionner, Face ID a besoin que vos yeux, votre nez et votre bouche soient visibles. Ce n’est évidemment pas possible lorsque vous portez un masque. Mais tant que vous exécutez iOS 14.5 ou une version ultérieure sur votre iPhone, vous pouvez vous authentifier à l’aide d’une Apple Watch exécutant watchOS 7.4 ou une version ultérieure.