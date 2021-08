Zoom a annoncé une série de mises à jour pour être le parfait compagnon du travail hybride

L’une des principales plateformes de visioconférence, Zoom a annoncé une série de mises à jour visant à consolider sa position de parfait compagnon du travail hybride.

La plateforme de vidéoconférence, qui a vu sa base d’utilisateurs monter en flèche pendant la pandémie, a révélé des mises à jour de ses plateformes de réunions, de téléphone et de chat afin d’aider les utilisateurs du monde entier à rester en contact.

La société indique également que sa nouvelle version aidera les utilisateurs à sécuriser et à rationaliser leurs communications, tout en aidant les hôtes à s’assurer que les participants restent concentrés.

Elle espère y parvenir grâce à un tout nouveau mode Focus, révélé au début du mois. Conçu pour les écoles et les universités, ce mode permet aux participants de ne voir qu’eux-mêmes, l’hôte/les co-animateurs de l’appel et le contenu qu’ils partagent. Les hôtes et co-animateurs peuvent également choisir d’afficher les participants en mode galerie, ce qui leur permet de voir tous les participants simultanément.

Par ailleurs, les utilisateurs professionnels pourront bientôt faire passer une réunion Zoom du mobile au bureau et inversement, ce qui signifie qu’ils n’auront plus besoin de jongler avec plusieurs appareils lorsqu’ils sont en déplacement.

Reconnaissance des gestes

La reconnaissance des gestes sera également prise en charge, ce qui permettra de repérer les utilisateurs qui lèvent la main ou qui lèvent le pouce pour afficher une réaction correspondante à la réunion, rendant ainsi les réunions plus fluides.

Zoom Chat fait également l’objet d’une mise à jour importante visant à rationaliser les communications entre les canaux et à faciliter les discussions avec les amis, la famille et les collègues.

À l’avenir, des marqueurs clairs seront ajoutés à la barre latérale des chats pour indiquer si un canal est public ou privé. La barre latérale elle-même affichera également moins de discussions et de canaux par groupe, et les utilisateurs auront désormais la possibilité de développer la barre latérale de chat pour voir plus de discussions et de canaux.

La recherche d’utilisateurs ou de messages spécifiques est également améliorée grâce à une fonctionnalité de recherche actualisée qui, selon Zoom, crée une interface plus familière aux utilisateurs existants.

Bientôt disponibles

Pour les utilisateurs de Zoom Phone, la visibilité de la file d’attente des appels sera améliorée, ce qui permettra aux administrateurs d’obtenir plus d’informations sur les 10 principaux postes en termes d’appels ou de minutes utilisées. Les clients utilisant des lignes partagées bénéficieront également d’une sécurité et d’une confidentialité accrues grâce à une nouvelle fonction qui empêche les utilisateurs extérieurs de décrocher ou d’écouter un appel en attente.

Les nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles et Zoom espère que les utilisateurs du monde entier pourront en profiter.