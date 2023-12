iOS 17.2 apporte la recharge Qi2 aux iPhone 13 et iPhone 14

Les anciens iPhone, comme les séries iPhone 13 et iPhone 14, ne prenaient en charge que la recharge sans fil Qi, mais cela va bientôt changer avec l’arrivée d’iOS 17.2 pour ces appareils, puisque la recharge Qi2 est désormais disponible. Cette norme de charge est arrivée au début de l’année, avec les smartphones qui sont arrivés plus tard et qui bénéficient déjà de la prise en charge Qi2 avec de nouveaux accessoires de fabricants renommés.

Pour l’instant, seuls les chargeurs MagSafe peuvent fournir aux anciens iPhone jusqu’à 15 W de puissance pour des vitesses de charge plus rapides, mais avec la nouvelle mise à jour du système d’exploitation, les options vont s’élargir.

Les dernières notes de mise à jour d’iOS 17.2 RC détaillent de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les futures mises à jour, mais l’une des informations les plus notables est donc l’arrivée de la prise en charge de la norme de recharge sans fil Qi2 pour l’iPhone 14 et l’iPhone 13. L’un des inconvénients de posséder un iPhone est de devoir se procurer des accessoires dédiés comme le MagSafe pour profiter pleinement de son potentiel, en particulier avec sa charge de 15 W.

Toutefois, ce ne sera plus le cas à l’avenir, et cela correspondra aux mêmes expériences que la dernière gamme d’iPhone 15, qui prend déjà en charge la norme Qi2.

Pour ceux qui participent au programme bêta, cette fonctionnalité est déjà présente.

Qu’est-ce que cela signifie pour la recharge sans fil de l’iPhone ?

L’arrivée de Qi2 dans la version 17.2 d’iOS, qui sortira bientôt, permettra aux propriétaires d’iPhone 13 et 14 d’utiliser des chargeurs sans fil tiers et de ne pas s’inquiéter des temps de charge plus lents que ceux des chargeurs MagSafe. Une fois que cela sera effectif, les 7,5 W de charge sans fil passeront à des puissances plus élevées via les chargeurs compatibles Qi2, mais The Verge précise que les vitesses exactes restent inconnues.

La gamme iPhone a longtemps été associée au célèbre système de recharge sans fil MagSafe d’Apple. Comme son nom l’indique, ce système utilise des aimants pour transférer de l’énergie par induction électromagnétique afin de recharger les batteries. Cependant, il a été précédemment révélé que le MagSafe ne permettait de recharger le smartphone qu’à hauteur de 15 W, soit 5 W de moins que la charge filaire USB-C vers Lightning de 20 W.

Toutefois, la situation a changé lorsque l’entreprise a lancé l’iPhone 15, qui prend en charge la recharge sans fil Qi2, ce qui signifie que même si la puissance maximale est de 15 W, elle n’est plus limitée au MagSafe. Cela signifie que tant que le chargeur sans fil prend en charge le Qi2, il fournira une puissance de 15 W pour une charge plus rapide, ce qui constitue une amélioration par rapport à la limite de 7,5 W fixée auparavant pour les accessoires tiers.

La dernière intégration par Apple de la recharge sans fil Qi2, prise en charge standard des anciens iPhone, permettra d’élargir les options pour les utilisateurs qui n’ont pas opté pour la dernière série de smartphones. Toutefois, les utilisateurs devront patienter avant l’arrivée d’iOS 17.2, car les récentes notes de version de l’entreprise précisent qu’il ne s’agit que d’une version candidate, le système d’exploitation se préparant encore à sortir de la phase bêta.

Disponible dans la semaine ?

Apple partage généralement les versions candidates d’iOS quelques jours avant la publication du logiciel, il est donc probable qu’iOS 17.2 soit disponible pour tout le monde cette semaine ou la semaine prochaine. La mise à jour ajoute également l’application Journal, la possibilité pour la série iPhone 15 Pro de capturer des vidéos spatiales, un correctif pour les problèmes de recharge sans fil de l’iPhone 15 dans certaines voitures, un paramètre permettant de modifier le son par défaut des notifications, et bien plus encore.