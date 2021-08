L’iPhone 13 d’Apple pourrait faire l’objet de précommandes le 17 septembre

L’iPhone 13 devrait faire ses débuts au cours des prochaines semaines, si l’on en croit les précédents lancements d’Apple. Un analyste a affirmé que l’événement dédié à l’iPhone de septembre se tiendrait le 14 septembre, et une fuite sur Weibo, mis en exergue par MacRumors, semble corroborer cela. Le prochain iPhone s’appellera probablement l’iPhone 13, et devrait être vendu en tant qu’iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, et iPhone 13 Pro Max.

Nous nous attendons à ce que le mois de septembre d’Apple soit rempli d’événements. Dans ce cas, cela signifie deux ou trois événements, en fonction de la façon dont Apple veut répartir les annonces de nouveaux produits. Il y aura des appareils audio, des smartphones, des ordinateurs portables et des tablettes.

Le listing semble présenter la famille d’iPhone 13 comme étant ouvert aux précommandes le 17 septembre. Si ces rapports sont exacts, cela correspond à la date de lancement du 14 septembre, car Apple ouvre souvent les précommandes pour les iPhone le vendredi suivant leur annonce. Cependant, il pourrait également s’agir d’une liste spéculative basée sur les premières rumeurs.

Les AirPods 3 (ou quel que soit leur nom) seraient lancés encore plus tard, des fuites indiquant une date de lancement au 30 septembre.

L’événement concernant l’iPhone 13 n’a pas encore été officiellement annoncé, mais selon certaines informations, la société prévoit d’organiser plusieurs événements en septembre, ce qui rend plus probable qu’improbable un lancement le mois prochain.

Une mise à niveau assez mineure

La société prévoirait une mise à niveau assez mineure de l’iPhone 12, avec une encoche plus petite, des écrans offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, et de meilleures caméras avec un accent sur la vidéographie. On pensait initialement qu’Apple prévoyait un retour de la technologie Touch ID avec l’iPhone 13, mais la société aurait mis à l’écart la technologie pour l’instant et gardera Face ID comme moyen de déverrouillage de l’iPhone.

Les nouveaux AirPods, pour leur part, devraient affiner le design des AirPods de base et les aligner sur les AirPods Pro en réduisant leur taille et en modifiant leur forme. Un boîtier légèrement plus haut est attendu, bien que les embouts en silicone des AirPods Pro et l’annulation active du bruit ne seraient pas de la partie.

Apple devrait également lancer un nouvel iPad mini avec un Apple Pencil plus petit, un nouvel iPad, une Apple Watch Series 7 et un nouveau MacBook Pro cet automne. Le mois de septembre approche à grands pas, et nous ne manquerons pas d’avoir plus de détails bientôt.