Windows 11 arrive, mais le support des applications Android est toujours absent

Microsoft travaille sans relâche à la finalisation de Windows 11, et selon des informations récentes, le système d’exploitation devrait être signé en version finale le mois prochain.

En d’autres termes, Microsoft choisira une version finale de Windows 11 dès le mois de septembre, l’accent étant alors mis exclusivement sur les perfectionnements et les améliorations censés peaufiner l’expérience globale avant le grand lancement prévu en octobre.

Et étant donné que Windows 11 RTM est donc proche d’être publié, tout le monde se demande si Microsoft a encore assez de temps pour apporter toutes les grandes fonctionnalités qu’elle a déjà annoncées aux testeurs dans le cadre du programme Windows Insider et ensuite les peaufiner davantage pour que tout soit prêt pour le lancement.

L’une de ces fonctionnalités est la prise en charge des applications Android, qui est toujours absente des builds Insider et que la société a annoncée en fanfare plus tôt cette année.

Microsoft elle-même n’a pas dit une seule chose sur les chances d’obtenir le support des applications Android dans Windows 11, mais étant donné que le temps presse et que des tests approfondis sont nécessaires, nous pourrions finir par obtenir le système d’exploitation sans cette fonctionnalité, et la société pourrait l’ajouter ultérieurement.

Windows 11 arrive en octobre

Le géant du logiciel a toutefois promis de partager plus d’informations « dans les mois à venir ». « Nous apportons les applications Android à Windows pour la première fois. Plus tard dans l’année, les gens pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger depuis l’Amazon Appstore — imaginez enregistrer et poster une vidéo depuis TikTok ou utiliser Khan Academy Kids pour un apprentissage virtuel directement depuis votre PC. Nous aurons plus d’informations à partager sur cette expérience dans les mois à venir. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Amazon et Intel en utilisant leur technologie Intel Bridge », a déclaré Microsoft.

Il reste à voir si les applications Android feront leur apparition sur Windows 11, mais pour l’instant, il y a de fortes chances que cette grande fonctionnalité manque au système d’exploitation lors de son lancement en octobre.