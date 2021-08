Samsung veut réduire les coûts sur la technologie de refroidissement du Galaxy S22

Samsung veut apparemment économiser des coûts sur la technologie de dissipation de la chaleur pour la gamme de smartphones Galaxy S22. Selon une nouvelle rumeur relayée par FrontTron, la société pourrait ne pas utiliser le refroidissement par chambre à vapeur sur les nouveaux flagships Galaxy S22.

L’équipe mobile de Samsung aurait voulu utiliser le refroidissement par chambre à vapeur avec la nouvelle puce Exynos et le GPU AMD pour améliorer les performances et réduire les ralentissements. Cependant, la dernière fuite suggère que les hauts responsables de Samsung n’ont pas signé le changement pour des raisons de réduction des coûts.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Samsung qui envisage un refroidissement par chambre à vapeur pour la gamme Galaxy S22. Un précédent rapport affirmait également que cette technologie améliorerait l’efficacité et les performances des smartphones.

Samsung a utilisé des chambres à vapeur sur la gamme Galaxy S10. Cependant, la société a abandonné cette technologie par la suite en faveur de coussinets thermiques en graphite multicouches comme principal moyen d’évacuer la chaleur du processeur.

Lorsque Samsung a lancé la série Galaxy Note 20, elle utilisait deux systèmes de refroidissement. Certains Galaxy Note 20 Ultra utilisaient des coussinets thermiques en graphite tandis que d’autres avaient une chambre à vapeur en cuivre pour le refroidissement. Beaucoup ont pensé que l’omission de la chambre à vapeur sur certains modèles Note 20 Ultra était la raison pour laquelle le smartphone était chaud.

Est-ce important ?

Cependant, une enquête menée par les gens de iFixit a révélé qu’il y a peu de différence entre les performances de dissipation de chaleur des chambres à vapeur et du graphite. La publication cite un ingénieur thermique qui a déclaré : « Tant que vous tenez compte des tolérances de l’écart, il peut être assez simple de les remplacer l’un par l’autre ».

Quant aux coûts, l’ingénieur a souligné que Samsung a pu utiliser des caloducs et des chambres à vapeur pendant longtemps en raison du volume des appareils vendus. Lorsque Samsung a utilisé pour la première fois une chambre à vapeur, l’entreprise aurait estimé avoir vendu jusqu’à un million de smartphones supplémentaires en raison de la nouveauté que représentait la présence d’une chambre à vapeur. La décision de ne pas utiliser cette technologie dans des smartphones plus récents comme le Galaxy S21 et peut-être la série Galaxy S22 pourrait être due au fait qu’elle ne fait plus l’objet d’autant d’engouement qu’auparavant. De plus, cela ne fera probablement pas une grande différence au niveau des performances.