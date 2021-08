Selon ce brevet, l’iPhone 14 pourrait se vanter d’une nouvelle version du 3D Touch

Il fut un temps où Apple était un pionnier du potentiel du retour haptique sur ses appareils, avec notamment la technologie 3D Touch sur l’iPhone et Force Touch sur l’Apple Watch. Mais, tout cela a été abandonné sur les appareils modernes. Cependant, un brevet suggère qu’une nouvelle fonctionnalité analogue pourrait faire son apparition sur les futurs appareils tels que l’iPhone 14.

Un brevet Apple intitulé « Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Providing Haptic Feedback » a été publié le 26 août et repéré par Apple Insider, et il traite des moyens de rendre le retour haptique plus utile.

Par retour haptique, on parle de vibrations que vous obtenez sur l’écran pendant certaines interactions, et ce brevet détaille les changements possibles qui peuvent rendre les interactions plus faciles ou plus intuitives.

Le brevet porte sur les moyens de rendre plus clair pour l’utilisateur le moment où une action sur l’écran tactile a été effectuée, comme faire glisser une application sur une autre pour créer un dossier. Une réponse haptique pourrait être utilisée pour indiquer clairement qu’un dossier a été créé.

Un autre exemple donné est l’utilisation du retour haptique lors du réglage des commandes de volume à l’écran. Ainsi, l’intensité de la vibration pourrait indiquer de combien vous avez réglé le volume, ou bien il pourrait y avoir une réponse haptique distincte pour chaque niveau de volume.

Très utile pour les malvoyants…

Il ne semble pas que ce système répondrait nécessairement à différents niveaux de pression comme le faisait 3D Touch, mais il offre une touche similaire sur l’haptique pour améliorer les interactions à l’écran.

Le brevet fait également référence aux smartphones et aux tablettes, ainsi qu’à d’autres appareils non spécifiques, de sorte que nous pourrions potentiellement voir ce système sur de nombreux produits Apple à l’avenir. Cela dit, il ne faut pas y compter — les brevets ne sont pas toujours utilisés.

Si les exemples donnés dans le brevet semblent pouvoir être utiles à tout utilisateur d’Apple, on peut imaginer que certaines de ces réponses haptiques pourraient être particulièrement utiles aux malvoyants, les vibrations comblant les lacunes de leur vision.

… et les jeux

L’amélioration de l’haptique pourrait également être un atout majeur pour les jeux. L’un des principaux avantages du jeu sur console est la vibration de la manette. Même si l’haptique ne pourra jamais égaler la force de ces vibrations, elle pourrait néanmoins vous faire entrer davantage dans le jeu.

Nous pourrions imaginer que les futurs systèmes haptiques fassent quelque chose d’analogue à la vibration de la manette de la PS5, qui peut, par exemple, imiter la sensation de marcher dans le sable ou d’être secoué par le vent, grâce à des vibrations intelligentes.