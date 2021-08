Une rumeur suggère que de grands changements vont être apportés à l’iPad mini 6

Apple a lentement mis à niveau la plupart de ses tablettes en s’éloignant des designs que certaines d’entre elles avaient depuis longtemps. Une nouvelle rumeur a fait surface, laissant entrevoir des changements significatifs pour l’iPad mini 6. Quelqu’un a pris ces rumeurs et les a transformées en rendus montrant ce que nous pourrions attendre des nouvelles tablettes de la gamme iPad mini.

Il est pratiquement garanti que la prochaine génération d’iPad mini sera proposée en plusieurs coloris. Ces dernières années, Apple a considérablement élargi la gamme de couleurs disponibles pour ses ordinateurs, ses tablettes et ses iPhone.

Il ne serait pas surprenant de voir l’iPad mini 6 proposé dans certaines couleurs disponibles sur d’autres produits Apple. Le rendu ci-dessous montre l’iPad mini 6 en argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu.

Ces couleurs sont très similaires à celles disponibles sur l’iPad Air. Quant à la date de lancement des nouveaux modèles d’iPad, les rumeurs suggèrent qu’ils arriveront avant la fin de l’année, peut-être dès le mois prochain.

Le mois de septembre devrait être celui où Apple dévoilera sa gamme d’iPhone 13. Parmi les autres appareils dont la sortie est prévue le mois prochain, citons un nouvel iPad d’entrée de gamme et l’Apple Watch Series 7.

Un amincissement des bords d’écran

Les rumeurs concernant l’iPad mini 6 suggèrent qu’il s’agira essentiellement d’une version plus petite de l’actuel iPad Air avec un écran de 8,4 pouces doté d’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et de bords nettement plus étroits. La comparaison de la tablette de la génération actuelle avec les rendus montre à quel point les bords de l’écran pourraient être plus étroits.

Les dimensions devraient être d’environ 206 x 138 x 6,1 mm. Sous le capot, le nouvel iPad mini 6 offrira probablement des options de stockage de 64, 128 ou 256 Go et utilisera un processeur A14 Bionic gravé en 5 nm. La connectivité 5G devrait certainement être en option, le Wi-Fi étant la seule option standard. L’amincissement des bords signifie qu’Apple devra se débarrasser de l’actuel capteur Touch ID. Plutôt que de passer à la technologie de reconnaissance faciale Face ID, les rumeurs affirment que le capteur d’empreintes digitales sera déplacé vers le bouton d’alimentation.