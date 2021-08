Le Fitbit Charge 5 détecte le stress et vous indique le meilleur jour pour faire du sport

À la suite d’une fuite très médiatisée qui a révélé la plupart des informations, Fitbit, propriété de Google, a annoncé aujourd’hui le Charge 5, un nouvel ajout à la gamme de trackers de fitness de la société. En matière de design, le Charge 5 emprunte beaucoup au Fitbit Luxe, avec un élégant écran, arrondi et coloré. Cependant, sous le capot, c’est là que vous pouvez trouver tous les avantages. En effet, il emprunte les fonctions de santé des smartwatches de la société, mais les incruste dans un wearable plus petit.

Le changement le plus notable du Charge 5 est l’écran toujours actif (Always-on display) qui vous permet de vérifier instantanément vos statistiques de santé et qui se courbe pour s’adapter au bracelet. Cette fonctionnalité peut être désactivée afin de prolonger l’autonomie de l’appareil. Si vous voulez réveiller l’écran, il vous suffit de lever le poignet.

Comme le Charge 4, le nouveau Charge 5 sera livré avec un GPS intégré pour suivre vos activités de plein air. Non seulement vous pourrez visualiser votre activité sur une carte, mais le Charge 5 affichera également l’intensité de votre entraînement le long de la trace GPS. Vous pourrez voir en un coup d’œil où vous avez repoussé vos limites et où vous vous êtes ménagé.

Malgré la réduction de la taille, l’autonomie de la batterie devrait atteindre 7 jours, selon l’utilisation. Le capteur de lumière ambiante pour le nouvel écran AMOLED devrait aider un peu.

Nouveau capteur de surveillance du stress

Le Charge 5 rejoint le Fitbit Sense en tant que premiers trackers Fitbit à être équipés d’un capteur EDA, qui mesure votre sueur pour surveiller vos niveaux de stress. Le capteur est utilisé pour générer un score de gestion du stress afin de vous aider à gérer vos niveaux de stress quotidiens.

Le score d’aptitude quotidienne est une nouvelle mesure ajoutée au service Premium de Fitbit. Comme la batterie corporelle de Garmin, le score d’aptitude quotidienne prend en compte la variabilité de la fréquence cardiaque, le sommeil et l’activité pour calculer votre niveau d’énergie global. Cette nouvelle mesure détermine si vous êtes prêt pour une séance d’entraînement intense ou une sieste prolongée.

Le score d’aptitude quotidienne aide les athlètes à gérer leur programme d’exercice et de récupération afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti de leurs activités.

Adhésion Premium

Le Fitbit Charge 5 est lié à l’adhésion Premium de Fitbit, qui donne accès à des fonctionnalités telles que ke score d’aptitude quotidienne et à du contenu exclusif. Avec l’abonnement Premium, les propriétaires du Charge 5 peuvent choisir parmi plus de 200 séances d’entraînement audio et vidéo dirigées par des entraîneurs professionnels.

Le Charge 5 est livré avec un abonnement gratuit de 6 mois à ce contenu Premium. Après l’expiration de cette période d’essai gratuite, les propriétaires du Charge 5 peuvent utiliser l’appareil sans les fonctions Premium ou choisir de s’abonner pour 9 euros par mois ou 80 euros par an.

Disponibilité

Le Fitbit Charge 5 coûte 180 euros, soit 50 euros de plus que le Charge 4 existant, et sera disponible cet automne. Le tracker d’activité sera disponible en trois coloris : Noir/acier inoxydable graphite, Blanc lunaire/acier inoxydable or pâle et Bleu acier/acier inoxydable platine.

Ceux qui veulent plus que le bracelet sport standard peuvent acheter des bracelets en cuir ou à boucles pour un look plus élégant. Fitbit vend également des bracelets de rechange dans un large éventail de coloris.