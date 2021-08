Twitter indique désormais lesquels de vos abonnés se trouvent dans un Space

Twitter a récemment modifié son design, ainsi que sa police de caractères, afin d’améliorer l’expérience utilisateur. De plus, l’entreprise a récemment mis fin à son format de type Stories, alias Fleets, et s’est concentrée sur sa fonction de salon audio, les Twitter Spaces. Aujourd’hui, le géant du micro-blogging expérimente une fonctionnalité importante pour stimuler la découverte de Spaces. Elle permettra désormais aux utilisateurs de savoir lesquels de leurs abonnés sont actuellement dans une session Twitter Spaces.

Twitter a annoncé cette nouvelle fonctionnalité par un tweet officiel. Cette fonctionnalité est en cours de développement et, par conséquent, n’est disponible que pour certains utilisateurs d’iOS et d’Android pour le moment. Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous :

we’re experimenting with ways to help you discover more Spaces. for some of you on iOS and android, if someone you follow is listening to a Space, you’ll see it at the top of your tl.

you can control who can see your listening activity in your settings.

send us your thoughts! pic.twitter.com/8fbEZUMvM7

— Spaces (@TwitterSpaces) August 24, 2021