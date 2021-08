Windows 11 pourrait atteindre la RTM en septembre, le lancement complet le 19 octobre

Microsoft a déjà confirmé que Windows 11 devrait être lancé plus tard dans l’année et, bien qu’aucune autre précision n’ait été fournie, la société elle-même a laissé entendre que le grand événement pourrait avoir lieu à un moment donné en octobre.

Le moment semble tout à fait approprié. Microsoft publie généralement la mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 à l’automne, soit en octobre ou novembre après avoir finalisé le développement en septembre ou octobre.

Et maintenant que Windows 11 est censé arriver en même temps que la version 21H2 de Windows 10, bien que l’on ne sache pas encore si les deux verront le jour en même temps, il est logique que le nouveau système d’exploitation fasse également ses débuts en octobre ou novembre.

Selon Zac Bowden, Microsoft devrait finaliser Windows 11 en septembre, de sorte que le système d’exploitation pourrait être signé au milieu du mois prochain. La société elle-même pourrait communiquer la date de lancement de Windows 11 dans une semaine ou deux, dit-il, et les premiers utilisateurs pourraient l’obtenir le 19 octobre.

Heard MS might announce the GA date for Windows 11 in the next week or two. Sign-off on a "final build" expected in mid-Sept. If I were a betting man, I'd wager October 19 is the GA date… guess we'll see soon enough.

— Zac Bowden (@zacbowden) August 23, 2021