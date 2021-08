Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran du Google Pixel 6 accidentellement révélé ?

Google a peut-être déjà partagé beaucoup de choses sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais il y a encore pas mal de questions sans réponse que la société abordera lors de son lancement proprement dit plus tard dans l’année.

Cependant, une publication « accidentelle » du responsable de Android chez Google, Hiroshi Lockheimer, pourrait bien avoir révélé la position du capteur d’empreintes digitales à l’écran du Pixel 6 — et cela marque un changement par rapport aux capteurs d’empreintes digitales incrustés à l’arrière (et le déverrouillage facial éphémère du Pixel 4).

Dans une image partagée sur Twitter, le vice-président senior a publié une capture d’écran de l’écran de verrouillage d’un smartphone Android 12 avec un capteur d’empreintes digitales à l’écran, dans le but de montrer l’interface Material You.

Certains utilisateurs ont rapidement remarqué que les éléments affichés correspondaient à ce que le Pixel 6 devrait montrer. 9to5Google note que cela pourrait être une coïncidence. Des smartphones comme le Xiaomi Mi 11 Ultra et le OnePlus 9 Pro peuvent être utilisés sur Android 12 pour le moment, et ils ont des capteurs d’empreintes digitales à l’écran, bien qu’avec un positionnement différent.

Hiroshi Lockheimer apparently posted (and then deleted) a screenshot from what’s likely the Pixel 6 Pro (the image resolution was 1440 × 3200.) The phone is connected to Verizon 5G, likely the carrier’s sub-6GHz network. Also shown is the position of the UDFPS.

H/ T @jspring86az pic.twitter.com/Pessh7RvNV

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 24, 2021