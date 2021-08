Le Xiaomi 12, flagship de 2022, lancé en novembre 2021 ?

En tant que deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde — ou premier, selon les personnes que vous écoutez — les lancements de produits de Xiaomi feront l’objet d’une grosse attente. Mais si la stratégie du Mi 11 est reproduite, avec un lancement de téléphone phare en fin d’année uniquement en Chine, suivi d’une version mondiale quelques mois plus tard, Xiaomi pourrait avoir du mal à susciter l’intérêt pour son nouveau produit phare.

Nous avions l’habitude de voir les smartphones Mi de Xiaomi lancés en février chaque année, juste avant le grand événement Galaxy de Samsung, mais le Mi 11 est arrivé plus tôt ; il a fait ses débuts quelques jours après Noël 2020 (bien qu’il ait eu un lancement mondial en février 2021). Il semble que le Mi 12 apparaîtra encore plus tôt.