Xiaomi abandonne la marque Mi pour ses futurs produits

by

by

Il est de tradition que les fabricants de smartphones, à l’exception d’Apple, baptisent leurs smartphones d’une marque spécifique réservée à leurs appareils mobiles. Cela était particulièrement vrai pour des entreprises comme Samsung, qui a d’autres produits électroniques grand public sur le marché. Cependant, certains fabricants comme OnePlus ont vu la sagesse d’un schéma de dénomination simple, analogue à celui d’Apple, qui met la marque en avant et au centre.

Bien qu’il soit peut-être trop tard pour certaines entreprises, Xiaomi a pris la décision non conventionnelle d’abandonner sa marque de smartphone « Mi », maintenant que son nom est plus ou moins connu dans le monde entier.

À l’avenir, il n’y aura plus de produits de la marque Mi sur le marché.

À vrai dire, Xiaomi n’est pas encore un nom connu dans le domaine des smartphones, comme Samsung et Apple le sont depuis plus d’une décennie. Cependant, récemment la firme chinoise a dépassé les deux sociétés sur certains marchés ou est au moins sur le point de le faire. Il est logique qu’il veuille consolider cette marque maintenant qu’il est plus populaire sur la plupart des marchés.

Xiaomi utilise la marque « Mi » pour ses smartphones depuis près de 10 ans, bien avant de lancer sa sous-marque abordable « Redmi ». Cependant, l’association entre Xiaomi et Mi n’est pas vraiment claire, sauf pour ceux qui connaissent déjà les produits de Xiaomi. Apparemment, Xiaomi pense que c’est le bon moment pour corriger cette perception en abandonnant complètement le nom Mi.

Un rebranding qui en dit long

Xiaomi a déjà commencé cette nouvelle pratique avec le Xiaomi MIX 4, qui aurait été appelé Mi MIX 4 comme son prédécesseur. La firme a déclaré à XDA que cette stratégie de marque se poursuivrait avec ses prochains produits, ce qui suggère que le Xiaomi Mi 11T sera simplement appelé le Xiaomi 11 T. Aucun mot n’a été fait au sujet des sous-marques Redmi et POCO de la société.

Plus qu’un simple changement de nom, ce rebranding en dit long sur la confiance nouvellement acquise par Xiaomi dans la puissance de son nom. Bien qu’elle doive encore prouver qu’elle peut maintenir sa position, dépasser Samsung et Apple sur certains marchés, même pour un seul trimestre, suffit à faire tourner les têtes et à attirer l’attention, tout en étant toujours absent sur le marché américain des smartphones…