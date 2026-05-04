Après avoir mis entre parenthèses son format pliable horizontal l’an dernier, Xiaomi pourrait désormais tourner la page de son smartphone à clapet. Selon le leaker Digital Chat Station, la gamme Mix Flip aurait été arrêtée, sans confirmation officielle de la marque pour l’instant.

Le Mix Flip, une parenthèse déjà refermée ?

La décision, si elle se confirme, marquerait un recul stratégique pour Xiaomi sur un segment pourtant très visible médiatiquement. Le Mix Flip avait permis au constructeur chinois de se positionner face aux Galaxy Z Flip, Motorola Razr et autres modèles compacts, mais le marché reste étroit, coûteux à produire et encore difficile à rentabiliser.

Le problème du format flip tient à son équilibre délicat : il séduit par son design, mais impose des compromis sur la batterie, la dissipation thermique, la photo et le prix. À l’heure où les smartphones premium misent sur l’IA, l’autonomie et la puissance, le pliable compact doit encore prouver qu’il est plus qu’un objet de style.

Xiaomi n’est pas seul à ralentir

Cette prudence n’est pas isolée. OPPO n’a pas donné de successeur direct au Find N3 Flip, Vivo n’a pas prolongé son X Flip, et l’avenir de la gamme Honor V Flip semble lui aussi incertain. À l’inverse, Motorola continue d’occuper le terrain avec sa nouvelle famille Razr 2026, composée notamment des Razr, Razr+ et Razr Ultra.

Cap sur un pliable horizontal avec puce maison

Xiaomi ne renoncerait pas pour autant aux écrans pliants. Les dernières fuites évoquent un nouveau modèle au format livre, repéré sous le nom interne Q18, qui pourrait intégrer la puce maison Xring O3 et arriver autour d’août 2026 en Chine. Son nom commercial resterait ouvert : Mix Fold 5, Mix Fold 6 ou Xiaomi 17 Fold.

Ce repositionnement aurait du sens : le format horizontal offre une proposition plus ambitieuse, plus productive, et surtout plus cohérente avec une stratégie premium centrée sur l’IA et l’écosystème. Xiaomi semble moins chercher à être présent partout qu’à concentrer ses efforts là où le pliable peut réellement devenir un produit vitrine.