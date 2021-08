Google facilite l’enregistrement des groupes d’onglets dans Chrome

Les utilisateurs de Chrome qui ouvrent régulièrement plusieurs fenêtres à la fois peuvent se réjouir ! Google est en train de mettre à jour l’une des fonctionnalités les plus utiles de son célèbre navigateur Web, Chrome. Il pourra bientôt être possible d’enregistrer des groupes d’onglets dans Chrome, afin de pouvoir y revenir rapidement après avoir quitté votre session de navigation.

Comme l’a noté @Leopeva64 sur Twitter, cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore disponible en dehors d’un flag que l’on peut activer. Cependant, une fois qu’elle sera prête à être déployée pour tout le monde dans une prochaine version de Chrome, un nouveau bouton « Enregistrer le groupe » apparaîtra comme une option dans le menu déroulant qui est visible dans la boîte du groupe d’onglets lui-même.

Il s’agit essentiellement d’un nouveau moyen simple et rapide de mettre en favoris un certain nombre d’onglets que vous avez ajoutés à un groupe. Elle s’appuie sur les fonctionnalités existantes et sert d’alternative à celles-ci.

In the future, by enabling the toggle, the Tab group will be automatically saved in the bookmarks bar, and by disabling it, the group will be removed from the bar, Google developers have uploaded some images about this to the page that tracks the bugs:https://t.co/6i7wjb4ePT pic.twitter.com/vgElRHPBqX

—Leopeva64 (@Leopeva64) August 21, 2021