Le OnePlus 9 RT devrait être lancé en octobre ... mais pas en France

Il y aura également une batterie de 4 500 mAh avec un support pour la charge rapide de 65 W à bord du OnePlus 9 RT, qui est analogue à son petit frère. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, contrairement au OnePlus 9R, le prochain appareil fonctionnera sous OxygenOS 12, basé sur Android 12, prêt à l’emploi. Le nouveau logiciel sera basé sur ColorOS de OPPO, bien qu’il soit livré avec les applications stock de OnePlus et quelques nouvelles fonctionnalités. Ces dernières comprennent de nouvelles fenêtres flottantes, des fonctionnalités de confidentialité améliorées et une boutique de thèmes dédiée.

Sous le capot, le OnePlus 9 RT disposera d’une version améliorée du chipset Snapdragon 870 . Bien que le rapport confirme qu’il ne s’agira pas du SoC Snapdragon 888, le OnePlus 9 RT sera équipé d’une version overclockée du chipset Snapdragon 870. Il sera vraisemblablement associé à une mémoire vive de 12 Go et à une capacité de stockage UFS 3.1 de 256 Go.

Maintenant, en commençant par l’écran, le OnePlus 9 RT se vantera du même panneau AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera livré avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, plus de 8000 niveaux de luminosité, et une caméra frontale logée dans un trou de l’écran.

Parallèlement à sa série phare OnePlus 9 , le géant chinois a lancé le OnePlus 9R 5G centré sur les jeux en Inde plus tôt cette année. Récemment, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles la société pourrait ne pas lancer la série OnePlus 9T plus tard cette année. Cependant, selon de nouveaux rapports, OnePlus se prépare à lancer un successeur du OnePlus 9R de marque T — OnePlus 9 RT — sur certains marchés .