Apple pourrait bientôt sortir un Mac mini redessiné avec un processeur M1X plus rapide

Et, bien sûr, il y a aussi l’ iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7, comme prévu chaque année.

Près d’un an plus tard, Apple est apparemment prêt à mettre à niveau le Mac mini M1 pour répondre aux besoins croissants de ce marché. Selon Mark Gurman, de Bloomberg , un nouveau Mac mini est prévu pour l’automne et sera l’option haut de gamme de la gamme . Cette caractéristique sera principalement assurée par un nouveau processeur Apple M1X , qui équipera également le prochain MacBook Pro.

Le Mac mini est peut-être l’un des héros méconnus de la gamme Mac. Malgré ou peut-être à cause de son faible encombrement, de nombreux propriétaires ont utilisé ce petit boîtier d’une manière pour laquelle Apple ne l’avait probablement pas conçu à l’origine. Le fait d’avoir été l’un des premiers à bénéficier d’une puce Apple Silicon , plus puissante, n’a fait que renforcer son profil de bête multimédia, une réputation qu’Apple pourrait bien consolider avec un nouveau Mac mini haut de gamme prévu dans les prochains mois.