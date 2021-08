Apple travaillait autrefois sur un iPhone nano qui n’a jamais vu le jour

De plus, avec l’abandon de la marque nano, Apple ne l’a pas ramené lorsqu’elle a sorti un iPhone 12 plus petit – l’iPhone 12 mini. Au lieu du nom « nano », Apple a décidé d’utiliser le branding « mini ». Donc, d’une certaine manière, l’iPhone 12 mini aurait pu être appelé l’iPhone nano, s’il était sorti en 2011.

En parcourant les e-mails relatifs au procès Apple vs Epic, les gens de The Verge ont récemment découvert un e-mail de Jobs qui mentionne l’iPhone nano. L’e-mail date d’octobre 2010 et contient l’ordre du jour d’une réunion stratégique.