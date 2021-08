Horizon Workrooms : Facebook lance un outil gratuit de réunion en réalité virtuelle

Nous devrons attendre et voir si les entreprises commencent réellement à l’utiliser pour les réunions. Entre la distraction qu’apporte la réalité virtuelle et le fait que la plupart des entreprises ne vont pas fournir à leurs employés des casques VR, il semble que cela restera un outil cool que personne n’utilisera vraiment, mais nous verrons bien.

Dans son article de blog, Facebook parle de l’utilisation de Workrooms. La société a déclaré : « En utilisant des fonctionnalités telles que le suivi du bureau et du clavier en réalité mixte, le suivi de la main, le streaming du bureau à distance, l’intégration de la vidéoconférence, l’audio spatial et les nouveaux avatars Oculus, nous avons créé un type différent d’expérience de productivité ».

Vous pouvez télécharger la version bêta de l’outil Horizon Workrooms dès maintenant si vous souhaitez l’essayer. Vous pourrez entrer dans une « salle » virtuelle avec vos collègues de travail. Vous pourrez y manipuler des tableaux blancs virtuels, modifier la disposition de la pièce et même utiliser l’ordinateur virtuel qui imite votre ordinateur réel , vous permettant de partager votre écran, d’envoyer des messages et de taper naturellement.