Twitter teste actuellement une fonctionnalité qui pourrait rendre la plateforme un peu plus attrayante pour les créateurs : « Tip Jar ». La nouvelle fonctionnalité est entrée en phase de test, selon Twitter, qui l’a présentée en avant-première sur sa plateforme.

Grâce à cet outil, comme la rumeur le laissait entendre, les créateurs peuvent recevoir de l’argent sous forme de « pourboires » de la part de leurs fans et followers.

Accepter des pourboires sur Twitter n’est pas une nouveauté, mais c’est un processus lourd : il faut tweeter des liens PayPal, mettre un lien Venmo dans son profil, etc. La fonction « Tip Jar » de Twitter élimine ce problème en offrant la possibilité de donner des pourboires directement aux créateurs.

La fonction « Tip Jar » est désormais disponible pour les utilisateurs de Twitter dont le compte est configuré en langue anglaise. La fonction est disponible sur iOS et Android, mais elle est limitée à certains utilisateurs comme les organisations à but non lucratif, les journalistes, les créateurs et les experts, selon Twitter. L’entreprise prévoit de la mettre à la disposition d’autres utilisateurs, y compris dans d’autres langues, prochainement.

Les utilisateurs qui ont accès au test peuvent activer Tip Jar en cliquant sur le bouton « Éditer le profil » de l’application mobile de la plateforme, puis en faisant défiler vers le bas et en cliquant sur le nouvel élément « Tip Jar » dans le menu. À partir de là, les utilisateurs peuvent relier cette fonctionnalité à plusieurs autres plateformes dotées de fonctions financières, notamment PayPal, Patreon, Cash App, Bandcamp et Venmo.

Bien entendu, vous devrez avoir un ou plusieurs de ces comptes déjà configurés afin de les relier à votre profil Twitter. Les utilisateurs peuvent ensuite appuyer sur le bouton « Tip Jar » dans le profil du créateur pour faire apparaître les options de pourboire, sélectionner la plateforme qu’ils préfèrent, puis se rendre sur cette application pour envoyer l’argent.

Une fonctionnalité logique

Twitter précise qu’elle s’appuie sur les processus de paiement externes de ces services pour les transactions ; la plateforme sociale ne prend pas de commission. Tous les utilisateurs anglophones de Twitter peuvent envoyer des pourboires à partir d’aujourd’hui, mais seul un groupe restreint peut activer la fonction pour accepter de l’argent pour le moment.

Depuis des années, les utilisateurs se servent de Twitter pour solliciter des pourboires ou des adhésions à Patreon. Il est donc logique que Twitter cherche à rationaliser cette fonctionnalité dans le cadre de sa propre application.