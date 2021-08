Le Google Pixel 6 ne sera pas livré avec un chargeur dans la boîte

Selon CNN, le Pixel 5a nouvellement annoncé sera le dernier smartphone Pixel à présenter le bloc de charge dans la boîte. En tant que tel, le Pixel 6 sera le premier smartphone de Google à suivre la tendance créée par Apple et Samsung de ne pas inclure un bloc de charge avec un nouveau smartphone. Le géant de la recherche affirme que la plupart des gens ont déjà un chargeur USB-C, il n’est donc pas nécessaire de proposer l’accessoire.

Alors que nous parlons tous du Pixel 5a, que Google vient d’annoncer, l’entreprise a mentionné avec désinvolture à CNN que ce serait le dernier smartphone de l’entreprise à inclure le bloc de charge USB-C dans la boîte. Cela signifie que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui devraient être les prochains smartphones majeurs de Google, n’en auront pas.

Cela fera de Google le dernier d’une longue lignée de fabricants de smartphones à abandonner le bloc de charge dans une tentative de réduire les déchets électroniques. Bien sûr, un autre avantage que les entreprises ne mentionnent pas autant est l’économie d’argent réalisée par une telle opération. Le fait de ne pas inclure un chargeur dans des milliers ou des millions d’appareils vendus peut représenter des économies substantielles pour les fabricants.

Évidemment, il y a aussi un argument environnemental en faveur de l’abandon du chargeur : moins de chargeurs redondants expédiés aux clients réduisent théoriquement les déchets électroniques. Mais c’est difficile à prouver, et cela signifie peut-être simplement que les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à l’expédition de chargeurs seront réparties entre un plus grand nombre d’entreprises, puisque les clients les achèteront auprès de fabricants tiers.

Apple, Samsung et Google sont parmi les vendeurs de smartphones les plus importants au monde, ils ont donc tendance à définir de nombreuses tendances que les autres entreprises suivent. Lorsque vous ajoutez des entreprises comme Huawei qui n’incluent plus de chargeurs, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’obtention d’un bloc de charge avec votre smartphone ne soit un lointain souvenir.

Une tendance…

Si la tendance se maintient, il sera difficile d’imaginer que les choses reviennent en arrière. Si nous sommes tous habitués à payer un supplément pour un bloc de charge, qu’est-ce qui incitera les fabricants de smartphones à les inclure à nouveau dans la boîte ? Si les acheteurs peuvent avoir l’impression de payer le même prix pour obtenir moins, il s’agit probablement d’une réalité avec laquelle nous devrons tous accepter.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro devraient être expédiés dans le courant de l’automne. Tous deux utiliseront le premier processeur conçu en interne par Google, le Tensor, et un capteur d’empreintes digitales à l’écran. Cependant, le modèle « Pro » aura un écran de 6,7 pouces d’une résolution de 1440 p et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une mise à niveau du panneau de 6,4 pouces 1080p à 90 Hz sur le Pixel 6. Le Pro ajoutera également un capteur photo à téléobjectif offrant un zoom optique 4x en plus du capteur photo principal et du capteur photo ultra-large de son petit frère.