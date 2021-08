by

Pokemon Unite arrive sur Android et iOS le 22 septembre

Timi Studios de Tencent et la Pokemon Company vont sortir leur prochain titre MOBA 5v5, Pokemon Unite, pour les appareils mobiles le 22 septembre. Le jeu est sorti pour la première fois sur Nintendo Switch en juillet de cette année. Et maintenant, le jeu fera son apparition vers les appareils iOS et Android le mois prochain.

L’annonce a été faite par le biais de Pokemon Unite sur Twitter. Dans leur dernier tweet, les développeurs ont confirmé la date de sortie et ont partagé une courte vidéo du titre à venir. Elle montre le gameplay de League of Legends, et vous pouvez vérifier le tweet ci-joint juste en dessous.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22! Pre-register for special rewards! pic.twitter.com/r671Bs31el —Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 18, 2021

Pour ceux qui ne le savent pas, Pokemon Unite est un jeu très attendu par les fans de Pokemon depuis son annonce au milieu de l’année 2020. Il s’agit d’un jeu de combat en 5v5, relevant du genre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

Dans le jeu, vous ferez partie d’une équipe de 5 joueurs dont le but principal est de marquer plus de points que vos adversaires. Vous pourrez choisir un Pokemon de votre choix, notamment Pikachu, Charizard, Blastoise, Snorlax, Jigglypuff, Ivysaur, etc. Ensuite, vous débarquez sur une île et affrontez d’autres joueurs dans ce jeu mobile.

Que vous jouiez à Pokémon Unite sur mobile ou sur une Nintendo Switch, le jeu proposera un mode de jeu multiplateforme afin d’élargir les personnes que vous pouvez côtoyer ou affronter. En liant votre compte à la fois sur la version Switch et sur le jeu mobile, vous pourrez bénéficier de la progression croisée, ce qui vous permettra de jouer au jeu avec vos données sauvegardées et vos personnages sur l’appareil qui vous convient le mieux.

Disponible en pré-inscription

En ce qui concerne la disponibilité, Pokemon Unite sera disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iOS à partir du 22 septembre. Le titre est actuellement ouvert à la pré-inscription sur le Google Play Store et l’Apple App Store. Vous serez averti lorsqu’il sera officiellement disponible au téléchargement.

De plus, les joueurs préenregistrés se verront offrir des récompenses spéciales une fois le jeu lancé. Donc, si vous êtes un fan de Pokemon, je vous suggère de vous pré-enregistrer pour le titre depuis les liens correspondants dès maintenant.