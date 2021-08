Un modèle de Xiaomi Mi 11 Lite pourrait se vanter d’une caméra sous l’écran

Il existe déjà deux versions différentes du Xiaomi Mi 11 Lite — une avec la 5G qui est arrivée dans de nombreuses régions, et une avec la 4G qui n’est arrivée que dans quelques régions — mais selon une rumeur, deux nouvelles versions du smartphone sont prévues, et l’une pourrait avoir une caractéristique étonnamment haut de gamme.

Cette information provient de Twitter, où @Xiaomiui a publié une infographie sur les deux nouvelles versions du smartphone. On ne sait pas vraiment pourquoi Xiaomi ferait quatre versions différentes du même smartphone, mais il est possible que les appareils en question soient en fait des versions Lite du Xiaomi Mi 11 T.

New Info about new #Mi11Lite Series pic.twitter.com/94gj7KEexH — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) August 15, 2021

Apparemment, le premier de ces nouveaux appareils a pour nom de code Lisa, mais il sortira sous le nom de Mi 11 Lite NE (vraisemblablement New Edition). La rumeur suggère qu’il aura un écran d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et utilisera le chipset Snapdragon 778G de Qualcomm.

Le second, dont le nom de code est Mona mais qui n’a pas encore de nom de sortie réel, semble analogue en termes de résolution d’écran et de chipset. Cependant, il semble que le Mi 11 Lite (Mona) utilisera un écran de 120 Hz et, dans une tournure surprenante, « pourrait avoir un CUP », qui est le nom de Xiaomi pour « Camera Under Panel » ou une caméra frontale sous l’écran.

Au-delà de la fuite, nous n’avons aucune information réelle sur ces deux smartphones, alors prenez-les avec des pincettes.

Une simple rumeur ?

Les caméras sous l’écran sont l’innovation technologique de 2021 — d’abord le Axon 20 5G en avait une, puis un autre smartphone ZTE se vantait de la technologie, mais il s’agissait dans les deux cas de premières versions de cette technologie qui n’avaient pas impressionné. Puis, en deux jours, le Xiaomi Mi MIX 4 et le Samsung Galaxy Z Fold 3 ont été annoncés, tous deux cachant leur caméra frontale sous leur écran. Reste à connaître la qualité sur ces deux nouveaux modèles.

Si le Xiaomi Mi 11 Lite ou Mi 11 T Lite utilise effectivement cette technologie, ce sera un changement surprenant d’apporter une caractéristique haut de gamme dans un smartphone dit « abordable ».