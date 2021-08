Microsoft annonce un nouveau casque stéréo Xbox filaire

Plusieurs casques Xbox sont déjà proposés dans le cadre du programme Designed for Xbox, et Microsoft a même sorti un casque sans fil il y a quelques mois, et la plupart des gens qui l’ont essayé l’ont adoré. Aujourd’hui, la société a annoncé une version plus abordable du casque qui abandonne la fonctionnalité sans fil tout en conservant l’essentiel de ce qui a rendu le casque génial.

Le casque s’appelle officiellement le Xbox Stereo Headset, et son prix est de 59,99 euros. Ce prix est plutôt raisonnable pour un casque qui offre une qualité audio solide, spécialement conçu pour tirer parti de la Xbox. Bien entendu, il est doté d’une fiche de 3,5 mm et peut donc également être utilisé avec des PC et des appareils mobiles. Si vous le choisissez, il peut être votre casque de référence pour les jeux, la musique, les podcasts et à peu près tout ce que vous voulez écouter.

À première vue, le casque stéréo Xbox semble avoir beaucoup de points communs avec le casque sans fil Xbox, Microsoft affirmant que les deux accessoires partagent de nombreux éléments de conception. En effet, si l’on regarde les deux casques côte à côte, on constate de nombreuses similitudes de conception. La plus grande différence entre les deux, semble-t-il, est le fait que le casque stéréo Xbox est filaire, c’est-à-dire qu’il se branche sur votre manette Xbox ou sur tout autre appareil doté d’une prise casque de 3,5 mm.

Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de ne pas avoir à se soucier des piles, qu’elles soient rechargeables ou à usage unique.

Bien que le casque soit bon marché, Microsoft promet qu’il offre un microphone clair et des coussinets de haute qualité. Tout comme le casque sans fil Xbox, plus onéreux, il est doté de commandes de volume et de sourdine facilement accessibles sur l’oreille, ce qui est idéal pour ajuster rapidement votre expérience audio.

Une excellente qualité sonore

En ce qui concerne la qualité du son, Microsoft affirme avoir « réglé le casque pour reproduire la source d’enregistrement audio que les créateurs voulaient vous faire vivre ». La société affirme également qu’il prend en charge l’audio spatial grâce à Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone:X.

Si vous êtes à la recherche d’un casque à prix raisonnable, celui de Microsoft pourrait être celui à considérer. Il dispose d’un bon nombre de fonctionnalités pour le prix, et il provient directement de Microsoft, vous pouvez donc compter sur une qualité décente.

Le casque stéréo Xbox est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Microsoft Store et sera expédié à partir du 21 septembre.