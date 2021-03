Xiaomi lance le Mi 11 Lite 5G avec une puce Snapdragon 780G

by

by

Aux côtés du Mi 11 Ultra et du Mi 11 Pro, Xiaomi a également dévoilé un smartphone 5G pour tous les acheteurs soucieux de leur budget lors de son événement de lancement virtuel aujourd’hui. Le Mi 11 Lite 5G est le premier smartphone au monde doté du nouveau chipset Snapdragon 780G sous le capot. Il arbore un design analogue à celui du smartphone phare Mi 11 de l’année dernière.

Le smartphone dispose d’un panneau en verre dépoli AG à l’arrière et d’un écran AMOLED de 6,55 pouces à l’avant. Le panneau affiche une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, une gamme de couleurs DCI-P3, une certification Dolby Vision et HDR10+. L’appareil ne mesure que 6,81 mm d’épaisseur et pèse à peine 159 grammes.

Sous le capot, vous savez déjà que le Mi 11 Lite 5G est alimenté par le processeur Snapdragon 780G. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il succède au Snapdragon 768G/Snapdragon 765G que l’on trouve à bord du OnePlus Nord. Il est construit sur l’architecture de 5 nm, utilise des cœurs Cortex-A78 plus rapides, et inclut également un nouveau GPU Adreno 642.

Le processeur est associé à un maximum de 8 Go de mémoire vive (RAM) et jusqu’à 128 Go de stockage interne. L’appareil fonctionne sous MIUI 12.5, basée sur Android 11. Vous avez également deux haut-parleurs stéréo à bord.

Il y a un système de triple caméra à l’arrière, dont un capteur primaire de 64 mégapixels. Vous avez également un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec un FOV de 119 degrés et une caméra macro téléobjectif de 5 mégapixels (la même que le Redmi Note 10 Pro Max) à bord. La découpe perforée à l’avant comprend une caméra frontale de 20 mégapixels.

Le Mi 11 Lite 5G est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 250mAh avec une prise en charge de la recharge rapide de 33 W par le port USB Type-C situé en bas.

Prix et disponibilité

Le Mi 11 Lite sera disponible à partir de 369 euros pour la version 5G et à partir de 299 euros pour la version 4G (prix global). Le Mi 11 Lite sera disponible en 6 variantes de couleur, à savoir Water Blue, White, Cherry Blossom (rose), Classic Black, Kiwi Green, et Lemon Yellow. Il est désormais disponible en précommande et sera mis en vente à partir du 16 avril en Chine.