Les applications Microsoft 365 ne prennent plus en charge Internet Explorer

Microsoft a officiellement abandonné la prise en charge d’Internet Explorer dans les applications Microsoft 365. L’entreprise mise désormais sur Microsoft Edge pour la suite de productivité.

L’entreprise a retiré le support d’IE ce mardi 17 août, selon une annonce précédente, et tandis que les applications Microsoft 365 pourraient continuer à fonctionner correctement pour le moment dans Internet Explorer, l’entreprise précise qu’elle n’offrirait aucune sorte de support si vous rencontrez un potentiel bug dans ce logiciel.

« Si vous rencontrez des problèmes lors de l’accès aux applications et services Microsoft 365 depuis IE11 après le 17 août 2021, le support ne sera pas disponible. De plus, vous devez vous attendre à ce qu’il n’y ait pas de nouvelles fonctionnalités et que votre expérience d’utilisation quotidienne puisse se dégrader progressivement au fil du temps jusqu’à la déconnexion des apps et services », explique Microsoft.

Microsoft précise que les utilisateurs de Outlook Web App possédant un compte AAD peuvent toujours accéder au service avec Internet Explorer, et que tout fonctionnera correctement pour l’instant, mais qu’aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée. Ceux qui possèdent des comptes Microsoft standard seront redirigés vers l’expérience Outlook Web App version légère.

Il y a également un changement spécial pour les utilisateurs de SharePoint, Microsoft expliquant que certaines fonctionnalités continueraient à être disponibles même dans Internet Explorer.

Microsoft Edge, l’option recommandée

« Nous comprenons que certains clients puissent continuer à utiliser Ouvrir avec Explorer et Afficher dans l’explorateur de fichiers (uniquement accessible dans IE11) pour accéder aux bibliothèques de documents. Pour éviter toute perturbation, ces clients pourront pour l’instant utiliser ces fonctionnalités lorsqu’ils accèdent à une bibliothèque de documents dans IE11. Ces fonctionnalités restent en mode maintenance et ne sont pas développées. Nous encourageons tous les clients à passer à un navigateur moderne et à la synchronisation OneDrive pour une meilleure expérience utilisateur et un accès plus facile aux fichiers », indique le site.

À l’avenir, Microsoft Edge est l’option recommandée pour tous, notamment parce qu’il dispose de son propre mode Internet Explorer pour gérer les éventuels problèmes de compatibilité.