Fossil se prépare au lancement d’une smartwatch Gen 6 « beaucoup plus rapide »

Fossil a peut-être opté pour un moyen peu subtil de saper le lancement de la nouvelle Galaxy Watch 4 de Samsung : faire réfléchir les acheteurs potentiels. 9to5Google rapporte que des utilisateurs sur Reddit et ailleurs ont reçu un e-mail de Fossil laissant entendre qu’une smartwatch Gen 6 « beaucoup plus rapide » sera « bientôt » lancée, quelques jours seulement avant l’événement Unpacked de Samsung.

L’essentiel de l’intérêt suscité par la Galaxy Watch 4 peut probablement être attribué à la dernière version de Wear OS qui, pour la première fois, intègre une interface utilisateur personnalisée. Ce mélange de l’expérience One UI de Samsung et des fondations de Wear OS préfigure ce qu’il adviendra des futures smartwatches Wear OS. Cependant, cet avenir est encore loin, du moins pour certaines marques.

En fait, Fossil a été l’une des premières à laisser entendre que ses smartwatches actuelles ne seront pas mises à niveau vers Wear OS 3 mais, elle a mentionné une smartwatch haut de gamme à venir.

Malheureusement, et sans surprise, le teaser de Fossil est pauvre en détail, en date de sortie ou en prix. Cependant, Fossil a récemment révélé qu’elle lancerait la Gen 6 cet automne avec des mises à niveau matérielles majeures de la smartwatch et avec Wear OS 3. Cela pourrait impliquer l’actuelle puce Snapdragon Wear 4100 (encore relativement rare en-dehors des montres Mobvoi), bien qu’il y ait des murmures d’une puce Snapdragon Wear 5100.

De son côté, la Galaxy Watch 4 est livrée avec nouvelle plateforme Exynos destinée aux wearables et avec Wear OS 3. Cette combinaison pourrait en fait s’avérer plus rapide à plusieurs titres.

De quoi éviter l’achat de la Galaxy Watch 4 ?

Fossil a précédemment suggéré qu’une puce non nommée améliorerait les performances, l’autonomie de la batterie, le support global LTE et le suivi de la santé. Il n’y a aucune garantie d’un moniteur d’oxygène dans le sang ou de capteurs analogues, mais ceux-ci deviennent de plus en plus de rigueur lorsque des rivaux comme l’Apple Watch Series 6 disposent de la technologie depuis un certain temps.

Pour l’instant, la société ne vous permettra pas de faire plus que de vous inscrire pour recevoir une notification lorsque la smartwatch Gen 6 sera disponible à la vente.

Cependant, l’intention est claire : Fossil espère que vous résisterez à l’envie d’acheter une Galaxy Watch 4 et que vous attendrez plutôt de voir si la Gen 6 en vaut la peine. Même si une fraction seulement de potentiels clients achètent la montre de Fossil, cela pourrait nuire au lancement de Samsung (même légèrement) et attiser la concurrence entre les fabricants de Wear OS.