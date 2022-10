La première montre Wear OS 3 de Fossil est une Gen 6 axée sur le bien-être.

Google et Samsung ont développé conjointement Wear OS 3 pour résoudre ce problème et d’autres. Mais ce faisant, ils ont rendu Wear OS 3 incompatible avec la quasi-totalité des SoC de wearables existants. Il a fallu presque une année entière pour que Wear OS 3 arrive sur un appareil non-Samsung.

Pour l’essentiel, l’expérience Wear OS 3 sur les montres Fossil Gen 6 sera analogue à celle de la Pixel Watch . Mais, les montres Fossil ne prendront pas en charge Google Assistant (bien qu’elles fonctionnent avec Alexa, bizarrement). Il semble s’agir d’une limitation logicielle — la Pixel Watch n’a aucun problème à utiliser Assistant, malgré le fait qu’elle utilise un chipset plus ancien et plus faible que la Fossil Gen 6.

Cette nouvelle smartwatch utilise le même chipset Snapdragon Wear 4100+ que les appareils standard Gen 6 de Fossil. Mais, elle contient des fonctionnalités de santé et de bien-être améliorées , telles que le suivi de la fréquence cardiaque en continu, le suivi automatique des exercices, et des informations de santé avancées dans l’application Fossil Wellness.