Fossil prépare une nouvelle smartwatch haut de gamme pour le nouveau Wear OS

De grands changements vont être apportés à Wear OS plus tard cette année, grâce à un travail d’équipe entre Google et Samsung, et maintenant Fossil a annoncé qu’elle va sortir une smartwatch « premium » dans quelques mois pour profiter de la mise à niveau de Wear OS. Malheureusement, d’un autre côté nous apprenons que les montres Fossil existantes ne recevront pas la version de nouvelle génération de Wear OS (que Google a tendance à appeler Wear ces jours-ci). Tout cela a été révélé lors d’une récente conversation entre des cadres de Fossil et CNET.

Il y a définitivement beaucoup de choses à attendre avec la prochaine mise à jour de Wear OS. Développé en collaboration avec Samsung et Fitbit, Wear OS est promis à une nouvelle interface utilisateur et à un regain d’intérêt pour la santé et la forme physique, entre autres choses. Et comme pour tout logiciel plus récent et plus sophistiqué, il pourrait également nécessiter un matériel plus récent et plus performant.

Il y a eu quelques spéculations pour savoir si les smartwatches Wear OS déjà sur le marché seraient en mesure de profiter de la prochaine mise à jour logicielle — et il semble que la réponse soit négative, du moins en ce qui concerne les wearables de Fossil. Fossil a été l’un des fabricants les plus actifs en matière de smartwatches Wear OS — elle possède également les marques Diesel et Skagen — et il est donc dommage que le matériel plus ancien ne puisse pas bénéficier d’une mise à niveau. Mais, ce n’est peut-être pas surprenant, car ces montres ont tendance à fonctionner avec des composants plus lents.

En ce qui concerne la toute nouvelle smartwatch haut de gamme en préparation, Greg McKelvey et Steve Prokup, de Fossil, ont laissé entendre que des fonctions de surveillance de la santé plus avancées étaient prévues, ainsi que des options de connexion cellulaire qui permettront à la montre de se connecter sans l’aide d’un téléphone.

Les dirigeants ont également mentionné « plusieurs configurations de boutons » sur les modèles à venir, même si le principal moyen d’interagir avec les smartwatches sera toujours l’écran tactile. « Tous les avantages logiciels dont Google parle et le lancement de la plateforme unifiée sont des éléments que nous intégrerons également », a déclaré McKelvey.

Une montre très haut de gamme

Sur la base des modèles existants, on peut supposer que la prochaine smartwatch sera appelée Fossil Gen 6, si le même schéma de dénomination se poursuit. Aucun autre détail n’a été discuté dans l’interview de CNET, bien que le mot « flagship » ait été mentionné, donc on a bon espoir que cela pourrait être l’une des meilleures smartwatches de 2021.

Comme déjà annoncé par Google, la prochaine mise à jour Wear OS apportera avec elle une meilleure autonomie, des performances améliorées, et la prise en charge de plus de tuiles d’applications – des mini widgets qui vous permettent de lancer des applications directement depuis votre poignet. Nous nous attendons à ce que le logiciel apparaisse sur la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4 au cours des deux prochains mois.