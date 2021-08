GitHub ouvre Codespaces, son environnement de développement cloud, aux entreprises

by

GitHub a déployé son environnement de développement Codespaces basé sur le cloud pour les utilisateurs de GitHub Team et Enterprise Cloud. GitHub Codespaces a été lancé en mai 2021 et est conçu pour équiper les développeurs d’un environnement de développement complet hébergé dans le cloud et basé sur l’éditeur Visual Studio Code de Microsoft, sans dépendre d’environnements de développement intégrés (IDE).

Il découle du travail de Microsoft sur une version de Visual Studio basée sur un navigateur, initialement appelée Visual Studio Online, annoncée lors de la conférence Ignite 2019. Ce produit est devenu Visual Studio Codespaces, et le géant du logiciel, qui possède GitHub, l’a consolidé en GitHub Codespaces en septembre 2020.

Codespaces permet aux développeurs de provisionner des environnements de développement standardisés dans des machines virtuelles, éliminant ainsi la nécessité de configurer et de maintenir des environnements de développement locaux. Le service est déjà disponible gratuitement pour certaines personnes dans le cadre d’un programme bêta. La société facturera l’accès aux organisations utilisant des comptes Team ou Enterprise Cloud à partir du 21 septembre, après un programme d’essai.

Il est important de noter que GitHub a également annoncé que l’équipe d’ingénieurs de l’entreprise a abandonné son modèle de développement centré sur macOS au profit de Codespaces. « Avec Codespaces, nous avons vu une opportunité de traiter nos environnements de développement comme nous le faisons pour l’infrastructure — une commodité que nous pouvons baratiner — tout en conservant la capacité de conserver notre banc de travail », a partagé Cory Wilkerson, directeur principal de l’ingénierie chez GitHub.

Wilkerson utilise la publication pour partager l’expérience de GitHub de déplacer un référentiel vieux de dix ans et demi dans le nouvel environnement de développement sans casser les choses. « La migration vers Codespaces a permis de combler les lacunes de nos environnements de développement existants, nous a motivés à pousser le produit plus loin et nous a permis d’améliorer notre expérience de développement globale », écrit Wilkerson.

Dans une perspective plus large, VentureBeat estime que GitHub Codespaces s’inscrit dans la tendance générale à l’adoption d’environnements de développement basés sur le cloud, qui facilitent considérablement la collaboration.

GitHub Codespaces a été lancé en version bêta publique limitée et aucune annonce n’a été faite quant à sa disponibilité générale. Cependant, avec l’expansion de la plateforme, les utilisateurs Team et Enterprise peuvent désormais activer explicitement Codespaces dans les paramètres pour travailler avec leurs dépôts privés. Les machines virtuelles seront facturées à l’heure pour les titulaires de comptes Team et Enterprise.