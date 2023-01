CES 2023 : voici une autre smartwatch Fossil Gen 6, mais celle-ci a un écran E Ink

Si vous portez une smartwatch Fossil ou l’une des innombrables marques de mode qui ont cédé leurs droits à la société, vous avez peut-être été déçu par la lenteur des avancées logicielles. Samsung et, dernièrement, Google ont accaparé le marché pendant une longue période et, lorsque les montres Gen 6 de Fossil sont enfin arrivées, il a fallu beaucoup de travail de DIY, sans Google Fit ni Google Assistant. Il peut y avoir des raisons à cet ennui, mais cela a laissé certains clients mécontents. Maintenant, en 2023, Fossil lance encore une autre smartwatch avec son design Gen 6. Cependant, cette fois, elle fonctionnera avec un logiciel de sa propre conception.

La dernière smartwatch Gen 6 de Fossil pourrait être considérée comme l’anti -Pixel Watch de Google. C’est une smartwatch hybride, donc il n’y a pas d’écran tactile AMOLED brillant ici, et bien qu’elle ne soit pas livrée avec la plateforme de santé de Fitbit, elle a ses propres talents en termes de fitness. Vous n’aurez pas non plus à payer un abonnement pour voir toutes vos données.

Annoncée lors du CES 2023, elle s’appelle la Gen 6 Hybrid Wellness Edition. Les montres Gen 6 Hybrid utilisent un écran E-Ink de taille modeste avec des aiguilles physiques et un rétroéclairage, de sorte que vous pouvez toujours voir l’heure et vos données de santé et notifications pertinentes — tout en consommant de la batterie. Fossil affirme que la batterie a une autonomie de 2 semaines et qu’elle se recharge en 60 minutes.

Au dos de la montre se trouve un capteur de fréquence cardiaque qui peut également mesurer votre taux d’oxygène dans le sang (Sp02). La smartwatch détecte automatiquement les séances d’entraînement et peut également estimer votre V02 Max. Bien qu’elle ne soit pas à la hauteur de l’Apple Watch Ultra en termes de fonctionnalités, la Gen 6 Hybrid Wellness Edition possède les fonctionnalités de fitness nécessaires pour séduire les personnes qui font de l’exercice de manière occasionnelle et qui souhaitent une plus grande autonomie que des smartwatches comme la Pixel Watch.

Quoi d’autre ? Ce n’est pas une smartwatch Wear OS, donc Google Assistant n’est pas intégré. Cependant, l’assistant virtuel Alexa d’Amazon est installé et prêt à effectuer des actions comme le réglage des minuteurs, la création de listes et le contrôle de la musique.

Elle dispose d’un GPS, du Wi-Fi et du Bluetooth, et son boîtier de 44 mm est étanche jusqu’à 30 mètres.

Pas encore un prix

Elle est disponible en acier inoxydable, en acier avec une finition dorée ou avec un IP noir, et il existe une sélection de bracelets en silicone de différentes couleurs. Le boîtier peut également être équipé de n’importe quel bracelet de 20 mm, ce qui ouvre la voie à un monde d’options différentes.

La Gen 6 Hybrid Wellness sera disponible en trois styles (boîtier noir avec bracelet noir, boîtier argenté avec bracelet bleu marine, et or bronze avec bracelet rose pâle) et 8 bracelets (rouge, bordeaux, gris, blanc et violet, plus les trois couleurs incluses). Vous pouvez acheter la montre pour 229 dollars et un bracelet pour 30 dollars à partir du 5 janvier.