La fin d’une ère : Fossil abandonne la production de smartwatches

Fossil Group vient d’annoncer qu’elle ne commercialiserait plus de smartwatches. La série Gen 6 sera donc son dernier produit dans cette catégorie.

Étant donné que la concurrence dans le secteur des smartwatches n’a fait qu’augmenter ces dernières années, il n’est pas étonnant que Fossil ait pris la décision de se retirer de la course. Ironiquement, Fossil est l’une des rares entreprises à avoir réussi à lancer plusieurs smartwatches chaque année. En effet, l’entreprise a été l’un des fabricants les plus prolifiques de smartwatches Wear OS au fil des ans, et son absence laissera un grand vide sur le marché.

Malheureusement, il semble que les ventes aient été si mauvaises qu’elles ont poussé Fossil à prendre cette décision drastique.

Dans une déclaration à The Verge, Amanda Castelli, porte-parole de Fossil, a indiqué que l’entreprise allait réorienter ses ressources pour soutenir son cœur de métier, laissant le marché des smartwatches à d’autres acteurs.

Le paysage des smartwatches ayant considérablement évolué au cours des dernières années, nous avons pris la décision stratégique de nous retirer du marché des smartwatches. Le groupe Fossil réoriente ses ressources pour soutenir sa force principale et les segments clés de son activité qui continuent de lui offrir de fortes opportunités de croissance : la conception et la distribution de montres traditionnelles, de bijoux et d’articles de maroquinerie sous ses propres marques et sous des marques sous licence.

Elle continuera à offrir des mises à jour

Il convient de mentionner que Fossil a confirmé qu’elle continuerait à proposer des mises à jour de ses smartwatches Wear OS pendant quelques années, ce qui constitue une bonne nouvelle si vous possédez un produit Fossil.

Dans les semaines et les mois à venir, Fossil va probablement organiser de nombreuses ventes pour écouler ses stocks, alors soyez à l’affût de ces offres si vous êtes à la recherche d’une smartwatch bon marché mais élégante.