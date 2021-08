Spotify Plus pourrait offrir la possibilité de sauter des titres en illimité pour 1 euros par mois

Ceux qui paient 10 euros par mois pour une expérience totalement exempte de publicité se sont également habitués aux autres fonctionnalités de ce plan, comme l’écoute hors ligne et les paramètres audio de meilleure qualité, qui ne sont actuellement pas proposés avec Spotify Plus.

Existe-t-il un marché pour un service d’abonnement de streaming payant qui exige toujours que vous écoutiez ou regardiez des publicités ? Dans le monde de la vidéo, la réponse est oui. Mais, Spotify Plus est la première fois qu’un service de musique en streaming tente de séduire les personnes qui acceptent les publicités, mais souhaitent avoir un peu plus de contrôle sur la façon dont elles écoutent la musique. Certains ont émis l’hypothèse que cette nouvelle version d’essai pourrait cannibaliser l’abonnement Premium de la société, mais cela semble peu probable.

Selon The Verge , les membres de Spotify Plus auront également la possibilité d’ accéder directement aux titres d’un album donné , une autre fonctionnalité dont les utilisateurs gratuits ne bénéficient pas.

Spotify semble tester une nouvelle option d’abonnement payant appelée Spotify Plus. À seulement 1 dollars par mois, il est beaucoup moins cher que son plan Premium à 10 euros par mois, mais comme vous pouvez vous y attendre, il y a une raison. Contrairement à l’abonnement Premium, les membres de Spotify Plus ne pourront pas éviter les publicités, mais ils auront un nombre illimité de sauts de titres . Les membres gratuits de Spotify sont actuellement limités à six sauts par heure.