Le lancement de la Mi Pad 5 et son écran à 120 Hz est confirmée pour le 10 août

Après avoir confirmé le lancement du Mi MIX 4 avec une caméra sous l’écran (UDC) pour le 10 août, le fabricant de smartphones chinois, Xiaomi, a maintenant annoncé que la très attendue Mi Pad 5 sera lancée à la même date. Selon les rapports, la société lancera trois modèles sous la série Mi Pad 5, y compris un modèle compatible avec la 5G.

Cette nouvelle intervient quelques jours seulement après que des rapports aient émergé selon lesquels Xiaomi reviendrait sur le marché des tablettes et s’attaquerait à des entreprises comme Apple, Samsung et Huawei dans le secteur premium. Bien que la société n’ait pas officiellement révélé beaucoup de choses sur ses prochaines tablettes, le dernier teaser montre que la Mi Pad 5 aura un support pour les stylets, qui est vraisemblablement le Xiaomi Smart Pen. Elle a récemment été certifiée par la FCC et porte le numéro de modèle M2107K81PC.

En dehors du fait que le Xiaomi Smart Pen sera livré avec le support Bluetooth 5.0, nous ne savons pas grand-chose sur ses autres spécifications pour le moment. En ce qui concerne les modèles de la Mi Pad 5, la rumeur suggère que Xiaomi lancera trois variantes.

Il y aura un modèle de base, une variante Pro, et un modèle supportant la 5G sous la série Mi Pad 5. Le modèle de base sera doté d’un écran d’une résolution 2 048 x 1 080 pixels (2K) avec la prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle sera apparemment alimentée par le processeur Snapdragon 860 et sera livrée avec un support de charge rapide de 33 W. Il y aura également une caméra primaire de 12 mégapixels à l’arrière et un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté. Selon les rapports, ce modèle a récemment été approuvé par l’autorité de certification 3C de la Chine et porte le numéro de modèle 21051182 C.

Quant à la variante Pro, plus haut de gamme, l’appareil serait doté d’un écran LCD 2K de 10,9 pouces prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera équipé du chipset Snapdragon 870 et couplé à une grosse batterie d’une capacité de 8 720 mAh avec la prise en charge de la charge rapide de 67 W. La Mi Pad 5 Pro serait également équipée d’une double caméra à l’arrière, comprenant un capteur primaire de 20 mégapixels et un objectif secondaire de 13 mégapixels. Il y aura également un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté de l’appareil.

Mi Pad 5 confirmed to launch on August 10 in China. Rear camera module live image leaked as well.#Xiaomi #MiPad5 pic.twitter.com/CiDNHYFEtT —Mukul Sharma (@stufflistings) August 6, 2021

Le plein de lancement

Maintenant, en ce qui concerne le modèle 5G, les rumeurs suggèrent qu’il aura des caractéristiques analogues à celles de la variante Pro. Cependant, elle sera dotée d’un support pour la connectivité 5G pour des vitesses de données plus élevées.

Voici donc les modèles du Mi Pad 5 que Xiaomi compte lancer le 10 août. Parallèlement à ces modèles, la société lancera également le Mi MIX 4, un téléviseur connecté OLED de seconde génération et une enceinte connectée haut de gamme. De plus, nous pouvons nous attendre à ce que Xiaomi tease son prochain OS mobile MIUI 13 basé sur Android 12 à un moment donné pendant l’événement.